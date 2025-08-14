Buques de guerra rusos llegan al rellano de EEUU y no han venido solos

A unas horas de que se produzca la esperada reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, que se celebrará este viernes 15 de agosto en Alaska, una flota conjunta de buques de guerra rusos y chinos se ha acercado a este estado, poniendo a prueba la supremacía militar estadounidense.

La agencia rusa Tass precisa que el gran buque antisubmarino Almirante Tributs, perteneciente a la Flota del Pacífico, el destructor Shaoxing y el buque de reabastecimiento Qiandaohu, ambos de la Armada del Ejército Popular de Liberación de China, anclaron a principios de esta semana en una rada en la bahía de Avacha, cerca del puerto de Petropávlovsk-Kamchatski, en el extremo oriental de Rusia. Esta bahía se encuentra a unas 575 millas de la isla Attu, la más occidental de las Aleutianas.

Fortalecimiento de las relaciones entre Rusia y China

La presencia naval conjunta pertenece a una patrulla militar en la región del Asia-Pacífico, parte de la estrecha cooperación entre Moscú y Beijing, que han profundizado sus vínculos de defensa bajo una asociación estratégica "sin límites", firmada meses antes de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania en febrero de 2022 y ratificada en diversas ocasiones a lo largo de estos tres años.

La Flota del Pacífico, citada por Tass, explica que los principales objetivos del despliegue incluyen "fortalecer la cooperación naval entre Rusia y China, mantener la paz y la estabilidad en la región Asia-Pacífico, realizar vigilancia marítima y proteger los activos económicos de ambos países en la zona".

Ambas naciones ya han realizado operaciones similares en el pasado, movilizando destructores, bombarderos estratégicos y barcos de la guardia costera, aunque sin ingresar al espacio aéreo ni a las aguas soberanas de Estados Unidos, que se extienden hasta 13.8 millas náuticas desde la costa.

Aun así, el Comando Norte de Estados Unidos ha asegurado en declaraciones a Newsweek que "continuará monitoreando el progreso de los barcos mientras operan en la región", aunque no ha dado a conocer si se implementarán medidas adicionales ante la cercanía de las embarcaciones a territorio estadounidense.

Reunión clave entre Trump y Putin en Alaska

Este acercamiento a Alaska ha llamado la atención internacional debido a el estado se convertirá el viernes en el escenario de la ansiada reunión entre Trump y Putin. En concreto, el encuentro se llevará a cabo en Anchorage, la ciudad más grande de Alaska.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha detalla que la conversación entre ambos líderes estará dedicada exclusivamente a discutir el rumbo del conflicto en Ucrania y la posibilidad de establecer un alto el fuego o alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra de forma definitiva.

Antes de esta cumbre, los líderes europeos hablaron con Trump por videollamada en la que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien organizó la reunión, presentó un documento con cinco peticiones para el mandatario estadounidense:

La presencia de Ucrania en la mesa de negociaciones. "No se puede tomar ninguna decisión sin Ucania", afirmó Merz. El establecimiento de un alto el fuego duradero. Que sea Ucrania quien debata con Rusia sobre el posible "intercambio de territorios". Que las negociaciones incluyan garantías de seguridad sólidas para Ucrania: "Solo pueden trabajar en pro de una paz en Ucrania si se garantizan los intereses y la seguridad en Europa". Que las conversaciones se integren dentro de una estrategia compartida entre ambos lados el Atlántico.