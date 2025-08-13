"Nada sin Ucrania": los cinco puntos que Zelenski y Europa exigen a Trump de cara a su negociación con Putin

Nada sobre Ucrania sin Ucrania. Las principales potencias europeas y el presidente ucraniano han acordado un plan de cinco puntos —exigencias— transmitidas a Donald Trump en su encuentro previo a la cumbre con Vladimir Putin.

Bajo la organización de Friedrich Merz, el bloque europeo, incluida la UE, junto con la OTAN, Ucrania y Donald Trump, han mantenido una jornada de reuniones para definir una postura 'unitaria' sobre Ucrania que transmitir al líder ruso el viernes en Alaska. La idea nuclear, que Kiev sea parte de cualquier decisión sobre su futuro.

El canciller alemán ha presentado el documento de cinco puntos que los aliados europeos han debatido este miércoles con Donald Trump. En compañía de Zelenski, Merz ha señalado la necesidad de que el líder estadounidense "defienda los intereses de Ucrania y de Europa".

Por ello, el bloque reclama como primera exigencia que "Ucrania esté presente en la mesa". Inmediatamente han expresado la necesidad de que "se negocie de manera correcta con el punto de partida de un alto el fuego duradero", ha añadido el jefe de Gobierno alemán.

El tercer punto establece que sólo Ucrania puede decidir en lo que le afecte en cuanto al posible "intercambio de territorios", una posibilidad que Trump ya ha adelantado que tratará con Putin este viernes y que ha provocado el rechazo de Kiev al quedar fuera de esa negociación. Al respecto, el líder estadounidense dejó claro que su planteamiento podría dejar descontentos tanto a Kiev como a Moscú.

No obstante, otro de los asistentes a la cumbre de este miércoles, Emmanuel Macron, ha anunciado que Trump les ha garantizado que dichas cesiones "solo serán negociadas por el presidente ucraniano".

Igualmente, el grupo de aliados europeos exige "garantías de seguridad firmes y sólidas para Kiev", dejando "fuera de toda duda" la soberanía del país y su integridad territorial. Finalmente, como breve quinto punto, una "garantía transatlántica" que aporte certezas en la defensa de los intereses ucranianos ante la guerra iniciada por Rusia.

Si bien algunos líderes europeos han mostrado confianza ante el cara a cara Trump-Putin, Zelenski es algo menos optimista y ha expresado su visión de que "por el momento, no hay indicios de que Rusia se esté preparando para poner fin a la guerra". Así, y fuera del documento de cinco puntos, tanto él como Merz han advertido de que "si Rusia no avanza (hacia la paz), deberemos aumentar la presión sobre ella". "Es algo que Trump sabe y así se lo hemos transmitido".