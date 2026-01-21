Cadena perpetua para el asesino de Shinzo Abe, ex primer ministro japonés

El 8 de julio de 2022, la sociedad de Japón cambió un poco para siempre. Un pueblo en el que las armas no son frecuentes y, lógicamente, tampoco los tiroteos ni los sucesos que puedan derivarse de estas, veía en las pantallas de televisión cómo el rostro de una persona que había dirigido el país casi una década era asesinado a sangre fría por un hombre que se había fabricado una rudimentaria pistola casera.

El nombre de la víctima mortal era Shinzo Abe, quien fuera primer ministro nipón en 2006 y 2007 y entre finales de 2012 hasta septiembre de 2020. El nombre del autor de los disparos, en medio de un acto electoral a pie de calle en la ciudad de Nara, es el de Tetsuya Yamagami, quien cuatro años más tarde, este miércoles, ha conocido la sentencia por dicho crimen, en forma de cadena perpetua.

Siguiendo la estela de la petición de la Fiscalía, el presidente del Tribunal del Distrito de Nara (oeste de Japón), el juez Shinichi Tanaka, ha dictado sentencia contra el acusado, de 45 años, que ya se había declarado culpable en los primeros compases del juicio que arrancó el pasado mes de octubre. Pero este proceso ha servido para algo más que para juzgar al autor de un magnicidio, supuso un antes y un después respecto a las medidas tomadas contra la conocida como la Iglesia de la Unificación, también llamada la 'secta Moon'.

Finalmente, no ha sido escuchada la petición de la defensa legal de Yamagami, que esgrimió que la condena no debía superar los 20 años de cárcel al tener en cuenta las secuelas y daños psicológicos causados por dicha secta, factores que le llevaron a cometer el asesinato.

¿Por qué asesinó al ex primer ministro y qué tiene que ver con la Iglesia de la Unificación?

Desde un primer momento, Yamagami, que había sido militar al haber estado en las filas de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa, explicó que había disparado contra Abe por unos supuestos vínculos que el ex primer ministro tendría con la conocida como Iglesia de la Unificación o 'secta Moon', un grupo fundado en Corea del Sur. Concretamente, el asesino expuso que ese colectivo había captado a su madre posteriormente dejando en la bancarrota a su familia.

¿Por qué acudió entonces a un mitin a disparar a un político que ya no estaba en activo y se dedicaba al músculo electoral del Partido Liberal Democrático (PLD) que arrasó en esos comicios, días después? Probablemente por la facilidad para poder cometer el atentado, pero la realidad es que durante la investigación las autoridades descubrieron que había barajado atentar el día antes contra otras personas en un mitin en un auditorio, a puerta cerrada.

Durante el proceso se han puesto sobre la mesa distintos móviles, pero la principal es que eligió a Shinzo Abe por su abuelo, Nobuo Kishi, también exmandatario nipón. Hay teorías que apuntan a que fue este quien allanó el aterrizaje de la 'secta Moon' en el país del sol naciente. La realidad es que el caso puso al descubierto vínculos de este grupo con algunos dirigentes del oficialista PLD. Mas no solo eso, se formó una especie de confesión colectiva por la que numerosos ciudadanos japoneses se atrevieron a confesar su historia.

Surgieron relatos de familias arruinadas por las captaciones de esta Iglesia de la Unificación conocida por sus bodas en masa. Padres y madres extorsionados para realizar donaciones que les llevaban a la ruina o fuertes presiones para la compra de objetos de lujo o de elevado precio. El ex primer ministro Fumio Kishida, también de la misma formación, tuvo que tomar medidas contundentes y ordenó investigar a la secta. Tras dichas pesquisas se decretó el fin de sus ventajas fiscales y un tribunal ordenó su disolución en Japón, si bien continúan en activo al haber recurrido judicialmente.

¿Qué es la 'secta Moon' o Iglesia de la Unificación?

Fue fundada en 1954 en Corea del Sur, donde es objeto de un creciente escrutinio por sus donaciones a políticos.

La agrupación es conocida por sus bodas masivas.

Entre los puntos que investigó el Gobierno japonés están las 'ventas espirituales' con las que supuestamente coacciona a sus miembros para que compren objetos a precios desorbitados.

En Japón carecen de ventajas fiscales, pero todavía no se ha ejecutado la orden judicial de disolución.