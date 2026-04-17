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Seis veces que el mundo estuvo a punto de entrar en una guerra nuclear
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Seis veces que el mundo estuvo a punto de entrar en una guerra nuclear

Algo más de media decena de sucesos alarmantes ocurrieron entre los años 50 y 90. Si no fuera porque no tiene gracia, algunos parecían de coña. Sombras que no eran animales, descuidos o equivocaciones casi la lían

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
  Falsa alarma de un ataque soviético, en 1956El 5 de noviembre de 1956, británicos y franceses atacaron Egipto por el control del canal de Suez. EE UU fue alertado de aeronaves sobre Turquía y Siria y buques en la zona. Fue un malentendido.Getty Images
  El 'hombre que salvó al mundo' eludió la ordenEn 1962, los soviéticos enviaron submarinos a patrullar, con torpedos nucleares. La flota estadounidense lo descubrió y los rodeó. El jefe de la flota rusa anuló la orden recibida de disparar.
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  Un susto pudo acabar con Carolina de NorteOtro accidente ocurrió en Carolina del Norte, EE UU, en enero de 1961. Un avión con dos bombas nucleares explotó las lanzó ambas bombas. Pero mo explotaron. Recuperaron el plutonio, pero no el uranio.
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  El sospechoso, en 1962, la final era un osoEn plena Guerra Fría, en 1962, una figura sombría entró en la Base de EE UU en Minnesota. Se pensó que era un militar ruso. Las naves con cohetes nucleares iban a salir, pero vieron que era un oso.Getty Images
  En 1957, la única víctima fue una vacaEn un accidente en la base aérea de Kirtland, ocurrido el 22 de mayo de 1957, una bomba nuclear se cayó, cerca de la Base de Kirtland, EE UU, de un avión. Estaba desactivada y sólo murió una vaca.Getty Images
  No eran aviones acercándose sino el reflejo del solEn 1983, había gran tensión entre EE UU y la URSS. Un satélite soviético detectó cinco misiles y se ordenó un ataque nuclear. El oficial al cargo vio algo raro y paró. Eran reflejos del sol en nubes.
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Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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