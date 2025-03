China avisa a Donald Trump: "El mundo no puede volver a la ley de la jungla"

El canciller chino, Wang Yi, aseveró este viernes que la administración de Donald Trump está "obsesionada" con mostrar "posiciones de fuerza" y que China se mantendrá "firme" a la hora de oponerse a su "hegemonismo" y de "defender la justicia".

Wang agregó que el mundo no puede volver a "la ley de la jungla" y que la historia debe "avanzar, no retroceder". "Los países importantes deben asumir sus obligaciones internacionales, y para cumplir con el papel de una gran potencia no se puede ir intimidando a los débiles", acusó.

Asimismo, señaló que el pueblo chino tiene "un fuerte sentido de la justicia y la responsabilidad" y que se mantendrá "firme" en su oposición al "hegemonismo".

"China aboga por que todos los países dejen a un lado sus diferencias y trabajen juntos. Además, el mundo espera que China juegue un papel importante a la hora de lidiar con los desafíos globales", afirmó.

Sobre la competición tecnológica con el país norteamericano, dijo que Pekín seguirá buscando la innovación aunque el camino "no haya sido fácil, con presiones desde fuera".

"Pero donde hay opresión, hay innovación. No se puede detener este proceso. Quienes quieran desacoplarse de China acabarán aislados", señaló.

Washington anunció esta semana la duplicación al 20 % de los aranceles sobre productos chinos a cuenta de la crisis del fentanilo, a lo que el gigante asiático respondió con gravámenes del 10 % y el 15 % dirigidos a sectores específicos, en este caso a las importaciones agropecuarias estadounidenses.

Según Wang, China ha tomado medidas contra la producción y el tráfico de fentanilo y sus precursores, y argumentó que "el abuso de esta sustancia es algo que debe resolver Estados Unidos por sí solo".

"Lo que no se puede es reprimir a China y al mismo tiempo esperar mantener buenas relaciones con China. Hace falta respeto mutuo y confianza", dijo al respecto.

El máximo diplomático chino agregó que, en cualquier caso, Estados Unidos no ha obtenido dividendos con su política arancelaria.

"El déficit comercial, ¿se ha ampliado o se ha reducido? ¿La inflación en su país ha aumentado o ha descendido? ¿La calidad de vida de su pueblo ha mejorado?", preguntó Wang durante su rueda de prensa en la que las preguntas están pactadas con antelación.

"China seguirá tomando represalias si Estados Unidos continúa con su presión. EE.UU. y China pueden ser socios, pero para eso la relación tiene que estar basada en el respeto mutuo, la cooperación y la coexistencia pacífica", apuntó, y pidió a Trump que adopte "una visión objetiva y racional sobre el desarrollo de China".

Las declaraciones de Wang llegan en un momento de crecientes tensiones entre ambas potencias, marcadas por las disputas comerciales y acusaciones mutuas sobre cuestiones de seguridad y geopolítica.

China ha mostrado firmeza en su respuesta a los aranceles de Trump y lo ha hecho en varios frentes, con el anuncio de más tasas contra sus productos, un presupuesto de Defensa ambicioso y una diplomacia fuerte que advirtió de que Pekín está listo para "luchar hasta el final".