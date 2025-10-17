China presenta la súper red de escaleras mecánicas de un kilómetro para evitar que los visitantes suban montañas

¿Te imaginas tener que subir el equivalente a 88 sin la ayuda de unas escaleras mecánicas o un ascensor? En China tampoco. Y de hecho, existe una montaña de 1.500 metros de altura (el equivalente a 88 pisos), que acaba de inaugurar su propia escalera mecánica, con el objetivo de que los turistas puedan desplazarse y subir en tan solo 10 minutos.

El proyecto tiene como nombre "escalera a las nubes" y se encuentra en el Área Escénica de Linghshan, ubicado en la provincia de Jiangxi, y cuenta con una longitud de 1.236 metros y una inversión cercana a los 17.800.000 de dólares. Gracias a ella, los turistas que quieran conocer el lugar pueden hacerlo sin complicaciones, especialmente aquellos de mayor edad o con algún tipo de discapacidad física.

La estructura, que recorre la montaña Lingshan, cuenta con el récord de ser las escaleras mecánicas más largas del mundo al aire libre, lo que le ha convertido en uno de los principales atractivos de la región. Según afirma vigoalminuto, los costes de este proyecto han sido "prácticamente" idénticos al coste del HALO de Vigo, en España, el cual permite "salvar un desnivel urbano de unos 50 metros en apenas 30 segundos, conectando la zona de Vigo Vialia con la parte alta de la ciudad".

A pesar de que su inauguración ha sido considerada por muchos como un gran avance y como un ejemplo de innovación, existe otro sector que se encuentra preocupado por ella: las organizaciones ambientalistas. Y es que, según han argumentado algunas de ellas, el proyecto puede tener un impacto en el ecosistema local y puede alterar el entorno natural, así como alterar algunas actividades como el senderismo.

Otras estructuras de récord

Junto con estas escaleras mecánicas, el libo de los Récord Guinness también cuenta con otras estructuras dignas de mención, como es el caso del Burj Khalifa (el edificio más alto del mundo), el Estadio Nacional de Singapur (el domo sin columnas más grande) o la escultura de botellas de plástico más alta del mundo, situada en Aguascalientes, en México.