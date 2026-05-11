Los ciudadanos chinos coinciden antes de la cumbre Trump-Xi en Pekín: "Odiamos a Trump. Le damos la bienvenida a Putin. Y a Sánchez. A Trump no"

Las autoridades chinas han anunciado que el presidente de EEUU, Donald Trump, realizará un viaje oficial al país asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su homólogo chino, Xi Jinping.

La portavocía del Ministerio de Exteriores de China ha precisado que "por invitación del presidente Xi Jinping, el presidente de EEUU, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo".

Tal y como recuerda Europa Press, esta cumbre Trump-Xi en Pekín ya había sido anunciada a finales de marzo por el propio mandatario norteamericano, después de que el encuentro previsto entre ambos presidentes tuviera que ser aplazado por el ataque conjunto de EEUU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero.

"Nuestros representantes de los dos países están ultimando los preparativos para estas visitas históricas. Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un acontecimiento monumental", afirmó entonces Trump.

La noticia del viaje oficial de Donald Trump a China no ha sido demasiado bien recibida por muchos ciudadanos chinos, eso al menos es lo que se desprende de las opiniones recabadas por El País en un reportaje a pie de calle en Pekín.

"No le doy la bienvenida a Trump porque ha iniciado guerras y a los chinos nos gusta la paz"

Una de las personas consultadas por el citado medio en una de las vías más céntricas de la capital china, la calle Gongti Norte, ha expresado que "no le doy la bienvenida a Trump porque ha iniciado guerras y a los chinos nos gusta la paz (…) Si a una persona le gusta la paz, no le puede caer bien Trump".

Otra de las personas que ha participado en el reportaje ha manifestado que "Trump no es una persona de confianza". El individuo ve al presidente estadounidense como "un hombre de negocios, no un buen líder".

Por otro lado, un ciudadano chino, al comprobar que el reportaje estaba siendo realizado por un medio de comunicación español, ha afirmado lo siguiente en relación a si Trump es bien recibido en China o no: "Odiamos a Trump. Le damos la bienvenida a Putin. Y a Sánchez. A Trump no".