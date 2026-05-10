Confirmado: Taiwán dispara el primer torpedo de un submarino fabricado en la isla tras cuatro décadas usando barcos comprados a Países Bajos

Un oficial de la marina taiwanesa monta guardia cerca del sistema de misiles Hsiung Feng II, antes de la llegada del presidente taiwanés William Lai (Lai Ching-te), en la base naval en Taoyuan, Taiwán.

Taiwán ha dado un paso histórico en su estrategia de defensa frente a China. La isla ha realizado por primera vez el lanzamiento de prueba de un torpedo desde un submarino diseñado y fabricado localmente, rompiendo así más de cuatro décadas de dependencia de submarinos comprados a Países Bajos.

La prueba forma parte del programa nacional de submarinos impulsado por el Gobierno taiwanés para reforzar su capacidad de disuasión ante el creciente poder militar chino y las maniobras constantes de Pekín alrededor de la isla, según publica BFM Business. El submarino protagonista del ensayo es el Narval, el primero de una futura flota de ocho submarinos de fabricación nacional.

El primer submarino "made in Taiwan"



El proyecto está liderado por CSBC Corporation, el principal constructor naval taiwanés.

La empresa confirmó que el Narval realizó su primera prueba de torpedo con unas maniobras submarinas exitosas, más los ensayos iniciales de navegación.

Aunque no se detallaron las características exactas del proyectil utilizado, el submarino estará equipado en el futuro con sistema de combate de Lockheed Martin y torpedos pesados Mark 48 de diseño estadounidense.

Los torpedos Mark 48 están entre los más avanzados del mundo y están diseñados para destruir submarinos, buques de guerra y objetivos navales de gran tamaño.

Un programa estratégico frente a China



La importancia del proyecto va mucho más allá del aspecto técnico. China considera a Taiwán una provincia rebelde y mantiene una presión militar constante, con maniobras aéreas y navales diarias y amenazas de reunificación forzosa. Sin embargo, otros analistas no solo defienden que es todo teatro geoestratégico, y que no solo Taiwán acabará uniéndose a China, sino que EEUU lo dará por bueno.

Mientras tanto, y sea como fuere, Taiwán intenta fortalecer una defensa asimétrica capaz de dificultar cualquier posible invasión china. Los submarinos son clave porque permiten operaciones discretas, amenazan flotas enemigas y refuerzan la disuasión naval.

Taiwán llevaba 40 años sin construir submarinos propios



Hasta ahora, la armada taiwanesa dependía prácticamente por completo de los submarinos clase Swordfish, comprados a Países Bajos en los años 80. Desde entonces, la flota apenas había evolucionado, China multiplicó su poder naval y Pekín construyó una de las mayores marinas del mundo.

Actualmente, China dispone de portaaviones, submarinos nucleares, misiles hipersónicos y flotas de guerra modernas. La diferencia de capacidades entre ambos lados del estrecho se ha disparado durante las últimas décadas.

EEUU y Reino Unido han ayudado al programa



Aunque Taiwán presenta el proyecto como nacional, el programa ha contado con el apoyo tecnológico estadounidense, la cooperación británica y una asistencia internacional discreta. Washington sigue siendo el principal respaldo militar de Taipei pese a no reconocer formalmente la independencia taiwanesa, al hilo de las otras voces que no ven conflicto ni hoy ni nunca. El doble juego geopolítico y de cara a la opinión pública local.

El submarino incorpora tecnología occidental, sistemas de combate avanzados e integración con armamento estadounidense. El programa no ha sido sencillo, ya que el Narval debía entregarse originalmente en 2024, pero ha sufrido retrasos técnicos y políticos, aparte de la presión china.

Pekín intenta bloquear internacionalmente la transferencia de tecnología militar a Taiwán, la cooperación industrial y el acceso a sistemas estratégicos. Por eso el simple hecho de fabricar submarinos localmente ya supone una victoria política para Taipei.

La estrategia taiwanesa: hacer demasiado costosa una invasión



Taiwán sabe que no puede competir directamente con China en número de barcos, aviones, misiles y soldados. Por eso apuesta cada vez más por defensa asimétrica, drones, misiles móviles y submarinos difíciles de detectar.

El objetivo no es derrotar militarmente a China, algo que se antoja imposible, incluso con ayuda extranjera, sino aumentar el coste de una invasión, ganar tiempo y disuadir a Pekín. Sin embargo, la intención china es anexionar a Taiwán para el centenario de la República Popular, en 2049. Los que menos prisa tienen son ellos, con su habitual política largoplacista y de calma estratégica, todo lo contrario de Occidente.

Asia acelera la carrera naval

El avance taiwanés llega en pleno aumento de tensiones en el Indo-Pacífico. La región vive una expansión naval china, el reforzamiento militar japonés, las nuevas alianzas de EEUU y la carrera tecnológica submarina.

En ese contexto, el lanzamiento del primer torpedo desde un submarino fabricado en Taiwán tiene un fuerte valor militar, industrial, político y simbólico. Demuestra que la isla intenta reducir su dependencia exterior mientras se prepara para un escenario cada vez más incierto en el estrecho de Taiwán.