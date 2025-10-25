Consternación en Alemania por la fallida búsqueda de empleo de un albañil español: "No sabía que tenía que hablar inglés con los ladrillos"

La revista Focus ha compartido la historia de José María, quien trabaja en Madrid como oficial de albañilería y lleva desde los 14 años en la profesión. Y es que, según pudo contar el hombre en una entrevista con el periódico El Español, los albañiles se enfrentan a una escasez de mano de obra, pero, sin embargo, los reclutadores cada vez exigen mayores requisitos a la hora de contratar.

"Me presenté a una oferta de trabajo en una obra que publicó un Ayuntamiento y, unas semanas después, me dijeron que estaban buscando a alguien que supiera inglés", lamentó el hombre en una entrevista con El Español, donde se preguntó por qué había la necesidad de tener que saber inglés para trabajar en este puesto. "No sabía que tendría que hablar inglés con los ladrillos", agregó.

El problema, como explica el mismo, es que la profesión se encuentra llena de empleados de edad bastante avanzada y, ante la falta de jóvenes, los reclutadores han comenzado a exigir ciertas habilidades (como el inglés) que resultan casi imposibles para los candidatos de mayor edad, que son los que finalmente acaban trabajando en el sector.

"En mi obra sólo hay un chaval de 28 años, el resto tiene más de 50 años", señala. "Lo primero que preguntan los jóvenes es cuánto van a cobrar. ¿1.200? Para eso no trabajo", agrega el mismo, que asegura que en una oferta de trabajo le pidieron como requisito saber inglés, algo que entiende, pero que no se ajusta a la realidad.

En el caso de Alemania, los costes de los empleados han aumentado también considerablemente a lo largo de los años. Además, el país también enfrenta una escasez de profesionales cualificados, lo que sumado a lo anterior genera la tormenta laboral perfecta.

Según la Oficina Federal de Estadística (Destatis), las ventas de los profesionales autorizados en Alemania se han incrementado un 16% en el primer trimestre de 2022 en comparación con el mismo periodo del 2021. Sin embargo, los aumentos de los precios durante ese periodo y los años siguientes también se han visto aumentados considerablemente, mientras que los salarios tan solo han aumentado un 5%.