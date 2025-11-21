Corea del Norte planea enviar 12.000 trabajadores a Rusia con esta misión armamentística en mente

La cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte avanza un nuevo paso. Según la inteligencia ucraniana, Moscú se prepara para recibir a unos 12.000 trabajadores norcoreanos antes de que termine el año. Su destino sería una fábrica de drones kamikaze Shahed instalada en la región rusa de Tatarstán, pieza clave en la estrategia de producción armamentística del Kremlin.

El GUR ucraniano asegura que los preparativos se concretaron a finales de octubre en una reunión celebrada en el Ministerio de Exteriores ruso. En ella participaron funcionarios de Moscú y representantes de Jihyang Technology Trade Company, la empresa estatal norcoreana encargada de reclutar personal para trabajos en el extranjero.

Los servicios de inteligencia afirman conocer incluso las condiciones del contrato: los trabajadores cobrarían 2,5 dólares por hora y afrontarían jornadas de, al menos, 12 horas diarias. Un esquema que recuerda a otros programas de mano de obra norcoreana en el exterior, altamente criticados por organizaciones de derechos humanos por generar ingresos directos para el régimen de Kim Jong-un.

El envío masivo de trabajadores se suma al estrechamiento de la alianza entre Moscú y Pionyang desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022. La inteligencia estadounidense y ucraniana sostiene que Corea del Norte ya ha suministrado a Rusia misiles balísticos y grandes cantidades de munición en los últimos meses.

Además, Pionyang habría enviado el año pasado a unos 10.000 soldados para reforzar a las fuerzas rusas en el frente, según las mismas fuentes. Aunque ambos países niegan oficialmente este tipo de cooperación militar directa, los indicios acumulados dibujan una relación cada vez más profunda.

La incorporación de miles de trabajadores norcoreanos a la industria militar rusa permitiría acelerar la producción de los drones Shahed, utilizados de forma intensiva en los ataques contra Ucrania. Su fabricación, hasta ahora dependiente de cooperación con Irán, es una de las prioridades del Kremlin.

Ucrania interpreta este movimiento como una señal de que Moscú busca asegurar un flujo de mano de obra barata y controlada para sostener su maquinaria bélica. Y advierte de que esta nueva fase de colaboración podría reforzar aún más el papel de Corea del Norte como aliado estratégico de Rusia en la guerra.