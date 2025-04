De Crimea a la 'guerra diplomática' por la paz: Trump 'trocea' Ucrania en un nuevo acercamiento a Putin

CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

La guerra no entiende de lutos, al menos la diplomática cuando Donald Trump está de por medio. El presidente de EEUU sigue siendo el centro de la polémica incluso con el mundo inmerso en la muerte, funeral y futuro tras el papa Francisco. A horas de un posible reencuentro entre Trump y Zelenski, con Europa de testigo delante del féretro del Santo Padre y mientras Washington y Moscú vuelven a acercarse, Ucrania afronta algunas de sus horas más inciertas.

En el aire, ahora mismo, todo. Especialmente, los territorios anexionados o invadidos ilegalmente por Rusia, desde Crimea al Donbás, los mismos que Trump habría acordado con Moscú que se conviertan en rusos de pleno derecho. Todo ello, como parte de un plan de futura paz que obligaría a Ucrania a renunciar a una porción amplia de su soberanía territorial y a otras aspiraciones económicas y geopolíticas.

El texto, que también incluye leves obligaciones a Rusia —renunciar a la central de Zaporiyia, a la presa de Kajovka o a la estratégica Península de Kinburn— ya ha recibido respuesta oficial ucraniana. Un 'no' rotundo por parte de Volodimir Zelenski, que ha vuelto a convertirse en el gran enemigo de Trump... y las primeras dudas entre algunos cargos relevantes del país.

Bajo acusaciones de "perjudicar la paz" y "provocar" la guerra por su interés en ser parte de la OTAN, el magnate cree que la negativa de Zelenski a entregar Crimea, Lugansk o Donetsk, entre otros enclaves, aleja un acuerdo. "Sólo el pueblo ucraniano tiene derecho a decidir qué territorios son ucranianos", explicaba este.

Declaraciones incendiarias a ojos del líder republicano, que rebajaba el tono ante la matanza rusa sobre Kiev del jueves, un ataque "no necesario" e "inoportuno" que mereció un "Vladimir, para" en sus redes. Durísimo...

Palabrería aparte, sobre la mesa hay propuestas alternas. EEUU insiste en su presión, mientras acerca posiciones con Putin a través del enviado especial de Trump, Steve Winkoff. Según las dos partes, habrían acordado retomar la vía directa de negociación entre Moscú y Kiev en una cita en la que Kiev no ha sido ni invitada ni consultada.

La guerra sigue. Si el jueves el objetivo de decenas de misiles y drones rusos fue la capital europea, este viernes los ataques se han repartido en más ciudades. En Ucrania ya empieza a calar una idea, negociar sobre los territorios ahora tomados militarmente por Rusia.

De acuerdo con la información adelantada por Reuters, Ucrania se abriría a debatir la cuestión territorial una vez estuviese en vigor un alto el fuego "incondicional y completo". El punto de partida sería la actual línea del frente, que domina Rusia al este del país tras más de tres años de guerra y pocos movimientos. A esta idea se sumaría el alcalde de Kiev, la exestrella del boxeo Vitaly Klitschko, al menos como un medio para poner fin a la guerra y admitiendo que sería una solución "temporal" e "injusta".

No así Volodimir Zelenski, que a última hora de la tarde de este interminable viernes, justo antes de dirigirse a Roma para asistir al funeral por el papa, ha insistido en su 'no'. "Ucrania no reconocerá legalmente ningún territorio temporalmente ocupado. Me parece una postura absolutamente justa".

A su juicio, cuenta con el apoyo de una amplia batería de países que "reconocen la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, incluida la península de Crimea", ha insistido un Zelenski, que también ha comentado las palabras de Trump sobre las aspiraciones ucranianas de adhesión a la OTAN. Para el líder europeo, su país necesita unas garantías "sólidas" de seguridad, al menos tan seguras como las de Israel.

De todo esto puede que hablen en unas horas, en un funeral magno en Roma que Trump ya ha advertido quiere convertir en una 'gira' diplomática con numerosos líderes mundiales. Entre ellos Zelenski.