Trump retoma sus ataques a Zelenski por "perjudicar la paz": "Si quiere Crimea, ¿por qué no lucharon por ella?"

Donald Trump vuelve a la carga contra Volodimir Zelenski. El presidente de EEUU ha atacado a su homólogo ucraniano en plenas tensiones sobre el futuro de la guerra y entre ultimátums para aceptar el plan de paz de Washington, plagado de exigencias hacia Kiev. Entre ellas, entregar formalmente Crimea a Rusia, región ocupada ilegalmente por Putin en 2014.

En un mensaje en su red social, Truth Social, Trump considera que la negativa de Zelenski a reconocer dicho control ruso "es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años bajo los auspicios del presidente Barack Hussein Obama, y ni siquiera es un punto de discusión".

"Nadie le pide a Zelenskyy que reconozca Crimea como territorio ruso, pero si la quiere, ¿por qué no lucharon por ella hace once años cuando fue entregada a Rusia sin un solo disparo?", añade en unas palabras que suman tensión a un clima más que tenso en las últimas horas.

Para darle validez al 'relato' ruso, Trump insiste en que "muchos años antes de la "entrega de Obama", Crimea albergó "importantes bases submarinas rusas".

Así, asegura que el no hay nada que hablar aquí pronunciado por Volodimir Zelenski son "declaraciones incendiarias" que dificultan en extremo el final de la guerra.

"¡No tiene nada de qué presumir! La situación de Ucrania es desesperada: puede lograr la paz o puede luchar durante otros tres años antes de perder todo el país", retoma, recordando al tono y las palabras usadas contra Zelenski en su cara a cara en la Casa Blanca.

El presidente estadounidense insiste en que "no tengo nada que ver con Rusia", defendiéndose en su deseo de que no mueran más soldados de uno y otro bando "sin motivo alguno". "La declaración de Zelenski hoy no hará más que prolongar el 'campo de la muerte', ¡y nadie quiere eso!".

"Estamos muy cerca de un acuerdo, pero el hombre sin "cartas que jugar" debería, por fin, LOGRARLO. Espero poder ayudar a Ucrania y a Rusia a salir de este completo y total desastre, que jamás habría comenzado si yo fuera presidente", remata, aquí ya sí calcando lo que le espetó el pasado 28 de febrero en el Despacho Oval.