De rechazar su figura a desear "involucrarla de alguna manera" en el futuro de Venezuela: los volantazos de Trump con María Corina Machado (y su medalla)

Donald Trump está de aniversario. Este martes 20 de enero él y el mundo cumplen un año del nuevo trumpismo, el año 1 desde su regreso a la Casa Blanca. El año ha tenido de todo y de casi todo ello ha querido hablar en una larga y difusa rueda de prensa.

El pesidente de EEUU ha tirado de buena parte de sus argumentos clásicos, pero también ha dejado noticias en forma de declaraciones al más puro estilo trumpista. Uno de sus adelantos ha tenido por protagonista a María Corina Machado, la líder opositora venezolana, a la que recibió en la Casa Blanca hace días

Esta vez, Donald Trump se ha abierto a "involucrar de alguna manera" a María Corina Machado en el futuro de Venezuela, algo que "me encantaría poder hacer", ha añadido sin detenerse en el cómo.

Su mensaje, aunque vago, es toda una novedad, pues llevaba semanas haciendo de menos el papel de Machado, quien según Trump "no tiene los apoyos necesarios" dentro de Venezuela para liderar la transición democrática.

Lo afirmó el reciente 3 de enero, en una comparecencia en la que anunció la captura de Nicolás Maduro y rechazaba dar algún papel a Machado en el periodo de interinidad anterior a las elecciones. Dicho argumentario lo volvió a transmitir en la cita privada entre ambos el pasado jueves en la residencia presidencial, pese a las buenas palabras y las buenas conclusiones expresadas por María Corina en sus intervenciones públicas posteriores.

Esta vez ha sido algo más 'generoso' con la activista sudamericana, a la que ha 'regalado' algunas buenas palabras en varias fases de la rueda de prensa, siempre con la cuestión del "detalle" que tuvo Machado con él.

La flamante Premio Nobel de la Paz quiso presentarle la medalla conmemorativa, un guiño al deseo de Trump de hacerse con el galardón. Ya que no tuvo 'Nobel', al menos sí pudo posar con la medalla. Cinco días más tarde, Trump ha definido a la líder opositora venezolana como "una mujer increíblemente amable" que "hizo algo extraordinario hace unos días".

No obstante, Donald Trump ha destinado también palabras idénticamente positivas al actual Gobierno de Venezuela, comandado formalmente por Delcy Rodríguez, antigua número dos del régimen de Maduro.

"Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela", ha apuntado el presidente de EEUU, que a veces ha llegado a bromear con sentirse el 'presidente encargado' de Venezuela. Más en serio, ha añadido que están "trabajando muy bien" con Delcy Rodríguez y el resto del Ejecutivo caribeño.