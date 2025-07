Dentro la "zona de la muerte": el frente infestado de drones de Ucrania frena el avance ruso

"Drones, drones, drones. Sólo drones. Muchos drones". Un exhausto comandante de pelotón ucraniano habla sobre la naturaleza transformada de la guerra moderna mientras es evacuado médicamente del frente. Hay drones kamikaze. Drones de vigilancia. Drones bombarderos. Drones que destruyen otros drones.

Estas máquinas pululan por los cielos en grandes cantidades. Son baratas, letales y se encuentran entre las principales razones por las que Ucrania cree que puede resistir el avance de las fuerzas rusas este año e incluso más allá, según una docena de comandantes, funcionarios y fabricantes de armas ucranianos involucrados en la defensa de Kiev.

Los soldados ucranianos describen el corredor infestado de drones, que abarca unos 10 kilómetros a ambos lados de la línea de contacto, como la "zona de la muerte", ya que los vehículos aéreos no tripulados (UAV) pilotados remotamente, desplegados por ambos bandos, pueden detectar y neutralizar rápidamente los objetivos. La evolución de la guerra, que se ha convertido en el conflicto con mayor uso de drones jamás visto, ha mermado la capacidad de Rusia para explotar sus ventajas tradicionales en número de tropas, artillería y tanques, según dos comandantes ucranianos en el frente entrevistados.

Cualquier vehículo grande que opere cerca del frente es ahora un objetivo obvio, lo que significa que las fuerzas rusas ya no pueden realizar los rápidos avances que lograron en 2022 con columnas de vehículos blindados, según los comandantes, así como el fundador de OCHI, un sistema que centraliza las transmisiones de video de más de 15.000 tripulaciones de drones militares ucranianos en el frente. "El enemigo te ve completamente", añadió Oleksandr Dmitriev, de OCHI. "No importa adónde vayas ni qué conduzcas".

En consecuencia, Rusia ha adaptado sus tácticas, afirmaron los comandantes ucranianos en el campo de batalla; sus fuerzas ahora suelen atacar en pequeños grupos de cinco o seis personas, a pie, en motocicletas o quads, en un intento de exponer las posiciones ucranianas atrayendo su fuego y luego lanzando ataques con drones contra ellas, añadieron. El Ministerio de Defensa ruso no respondió a una solicitud de comentarios sobre este artículo.

A pesar de los cambios en la guerra, las fuerzas rusas mantienen su dominio y están logrando avances lentos pero constantes en el este y el norte de Ucrania. Rusia también se ha puesto al día en tecnología de vehículos aéreos no tripulados (UAV) tras quedarse atrás al principio de la guerra, según analistas militares, y, al igual que su enemigo, está produciendo drones en masa a nivel nacional a un ritmo de millones al año.

Mientras tanto, los líderes europeos intentan analizar el anuncio del presidente Donald Trump esta semana de que Estados Unidos suministraría armas a Ucrania a través de la OTAN, con Europa asumiendo los costes. Muchos detalles siguen sin estar claros, incluyendo el tipo y la cantidad de armas, la rapidez con la que se enviarían y cómo se pagarían exactamente, según informaron esta semana funcionarios estadounidenses y europeos.

La Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre el plan de suministro. La portavoz Anna Kelly afirmó que la guerra se había prolongado demasiado y que Trump quería poner fin a las matanzas, por lo que está vendiendo armas estadounidenses a la OTAN para Ucrania y amenazando con fuertes sanciones a Rusia. Las personas entrevistadas para este artículo, que hablaron antes del anuncio de Trump sobre las armas, afirmaron creer que Ucrania podría seguir luchando y resistir a Rusia incluso si no llegaba más ayuda estadounidense, aunque no especificaron plazos.

Muchos citaron la primacía de los drones como un factor que ha nivelado el terreno hasta cierto punto y ha hecho a Ucrania más autosuficiente, y también destacaron el creciente suministro militar de los aliados europeos.

"Podemos resistir durante meses", declaró Oleksandr Kamyshin, experto en armas y asesor estratégico del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, al ser preguntado sobre qué sucedería si cesaran los suministros de armas estadounidenses. "En 2023 o 2024, habría sido mucho peor; estaríamos hablando de días o semanas".

El analista militar polaco Konrad Muzyka, quien ha realizado numerosas visitas al frente, afirmó que el objetivo de Ucrania era debilitar los ataques rusos, y añadió que Kiev no tenía actualmente la capacidad de lanzar ofensivas propias. Dijo que Ucrania probablemente tendría dificultades en una larga guerra de desgaste debido a su escasez de personal y a la superioridad de recursos de Rusia. Si bien los drones han transformado el campo de batalla, advirtió que no se debe exagerar su capacidad para compensar la ausencia de artillería y morteros.

"Para infligir el daño que causa un proyectil de artillería a un objetivo, se necesitarían decenas de drones", añadió. "Los drones pueden cubrir las necesidades hasta cierto punto y dar un respiro, pero no sustituyen a la artillería".

Lluvia de destrucción desde el cielo

Los drones son demonios, al menos para quienes se encuentran en la zona de aniquilación que abarca los 1.000 kilómetros de línea de contacto.

Los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento de ambos bandos -similares a aviones encogidos, hechos de plástico o poliestireno y equipados con cámaras sofisticadas- pueden detectar enemigos a kilómetros de distancia. Sobrevuelan las líneas del frente, transmitiendo lo que ven en tiempo real.

Encuentran objetivos para las flotas de drones bombarderos -a menudo hexacópteros del tamaño de mesas de centro capaces de lanzar granadas de precisión con aletas traseras impresas en 3D-, así como para los drones kamikaze, algunos con ojivas lanzacohetes acopladas para perforar blindaje, capaces de impactar contra soldados, tanques y sistemas de armas. El comandante del pelotón que estaba siendo evacuado del frente, Iván, de 35 años y con el indicativo "Átomo", afirmó que los soldados de ambos bandos consideraban ahora los vehículos aéreos no tripulados la mayor amenaza para sus vidas, reemplazando a los proyectiles, las minas y los cazas enemigos, que eran los principales peligros al principio de la guerra.

Olga Kozum, de 34 años, una médica que lo acompañaba en el autobús, coincidió: la mayoría de las lesiones en el campo de batalla que ella y sus colegas tratan son causadas por vehículos aéreos no tripulados, afirmó.

Según estimaciones internas ucranianas consultadas por Reuters, los drones representaron el 69% de los ataques contra tropas rusas y el 75% de los ataques contra vehículos y equipos en 2024. Alrededor del 18% de los ataques contra la infantería rusa y el 15 % de los ataques contra vehículos y equipos se llevaron a cabo con artillería, y aún menos con morteros, según las mismas estimaciones.

La carrera armamentística de los vehículos aéreos no tripulados en tiempos de guerra ha generado muchas innovaciones; Ambas partes están desplegando drones de fibra óptica de corto alcance que no pueden ser bloqueados electrónicamente, así como "interceptores" que rastrean y destruyen drones de reconocimiento y ataque enemigos.

La producción prevista por Kiev este año de 30.000 vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, diseñados para atacar objetivos en el interior de Rusia, como depósitos de armas e instalaciones energéticas, aumenta la amenaza ofensiva de Ucrania, según Vadym Sukharevskyi, comandante de las fuerzas de drones del país hasta principios de junio.

El coste medio de un dron de ataque de largo alcance oscila entre 50.000 y 300.000 dólares, unas 10 veces menos que un misil de alcance similar, aunque la ojiva de un dron es más pequeña, declaró Sukharevskyi en una entrevista mientras aún ocupaba el cargo.

"Esta es nuestra respuesta asimétrica", afirmó, añadiendo que Ucrania comenzó a desarrollar este tipo de drones "precisamente porque carecemos de misiles". Kamyshin, asesor del presidente Zelenski, añadió: "No se puede ganar una gran guerra si solo se defiende". Los ataques con drones de largo alcance son "una de las principales bazas que Ucrania puede jugar contra Rusia en este momento".

Volodimir Zelenski, con el sistema de misiles norteamericano Patriot a su espalda, en una imagen de junio pasado. Jens Buttner / Pool via REUTERS/File Photo

Patriot e inteligencia

La base militar-industrial de Ucrania se está expandiendo rápidamente y ahora representa alrededor del 40% de las armas y equipos utilizados, incluyendo drones, según Zelenski, quien el miércoles se fijó el objetivo de alcanzar el 50% en seis meses.

Kiev también ha buscado diversificar sus suministros y sus aliados europeos están proporcionando cantidades crecientes de municiones, lo que podría aumentar la resiliencia del país ante las crisis geopolíticas.

El Instituto Kiel, un grupo de investigación económica con sede en Alemania, estimó en un informe del mes pasado que Europa había superado a Estados Unidos en ayuda militar total proporcionada durante la guerra por primera vez desde junio de 2022, alcanzando los 72.000 millones de euros, en comparación con los 65.000 millones de euros de Washington. El instituto afirmó que los flujos de ayuda a Ucrania variaron significativamente en marzo y abril, ya que no se asignó nueva ayuda estadounidense y los países europeos aumentaron su apoyo.

Si bien Estados Unidos ha sido, y sigue siendo, el principal proveedor de proyectiles de artillería a Ucrania durante la guerra, Europa está ampliando su capacidad y ha adquirido cientos de miles de municiones dentro y fuera del continente.

De los aproximadamente 420.000 proyectiles de artillería recibidos por Ucrania desde principios de este año hasta mediados de mayo, aproximadamente, solo 160.000 proyectiles procedían de Estados Unidos, según una fuente de seguridad europea que solicitó el anonimato por tratarse de asuntos confidenciales.

Kamyshin afirmó que Ucrania fabricó alrededor de 2,4 millones de sus propios proyectiles en 2024, aunque estos fueron principalmente para morteros, que tienen un alcance más corto.

No obstante, Ucrania depende especialmente de Estados Unidos en materia de defensa aérea e intercambio de inteligencia, según analistas militares. Kiev desea especialmente los sistemas de defensa aérea Patriot de EEUU, capaces de interceptar misiles balísticos que Rusia dispara con creciente frecuencia. En abril de este año, Ucrania contaba con siete sistemas plenamente operativos, muy por debajo de los 25 que Zelenskiy solicitó, según analistas de la publicación ucraniana Defence Express.

Los ataques con drones y misiles de largo alcance suelen depender de la inteligencia satelital estadounidense. Los países europeos solo podrían contribuir en pequeña medida a su reemplazo si Estados Unidos dejara de compartirla, según el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea.