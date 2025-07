¿Podrán los misiles Patriot de EEUU ayudar a Ucrania a cambiar el rumbo de la guerra?

Estados Unidos enviará sistemas de defensa aérea Patriot adicionales a Ucrania, como parte de un acuerdo financiado por la Unión Europea (UE) destinado a reforzar las defensas de Kiev contra la intensificación de los ataques con misiles y aviones no tripulados rusos. Un paso que se produce en un momento en que el presidente norteamericano, Donald Trump, está expresando su creciente frustración con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Trump ha dado un respiro a Ucrania al reconocer que los Patrios se "necesitan desesperadamente" en el campo de batalla y permitir su llegada al país invadido, eso sí, financiados al 100 % por aliados europeos. El republicano, al regresar a Washington desde Nueva Jersey el domingo, añadió con insistencia: "Putin habla bien y luego bombardea a todo el mundo por la noche. No me gusta". Ayer, anunció nuevas medidas contra Rusia tras verse con el secretario general de la OTAN , Mark Rutte, empezando por una amenaza de aranceles si no hay paz en 50 días.

Alemania ya ha acordado financiar al menos dos baterías Patriot y Noruega se ha sumado a la financiación de unidades adicionales. Ucrania opera actualmente una pequeña cantidad de Patriots donados durante la Administración Biden, pero ha solicitado más para defender infraestructuras críticas y centros de población.

¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de Patriot? Desarrollado por Raytheon Technologies, el MIM-104 Patriot (abreviatura de Radar de Seguimiento de Arreglo en Fase para Intercepción en Blanco) es un sistema móvil de misiles tierra-aire (SAM) diseñado para interceptar aeronaves, misiles de crucero, drones y misiles balísticos tácticos. Una valiosa arma defensiva, una batería Patriot típica consta de unidades de radar y control, fuente de alimentación, lanzadores y vehículos de apoyo.

El sistema ha evolucionado desde su debut en la década de 1980. Los primeros misiles PAC-2 utilizaban ojivas de fragmentación explosiva, mientras que los misiles PAC-3, más recientes, emplean un mecanismo de impacto directo para una mayor precisión. Dependiendo de la configuración, el Patriot puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 160 kilómetros a altitudes superiores a 22,5 kilómetros.

Estas capacidades no son baratas. Cada batería cuesta alrededor de 1.100 millones de dólares, y cada interceptor cuesta 4 millones de dólares, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Mark F. Cancian, asesor principal del CSIS, dijo a la revista norteamericana Newsweek que el principal efecto del acuerdo entre Estados Unidos y la UE pretende ser más político que táctico: presionar a Moscú para que inicie negociaciones de alto el fuego, algo que Trump enfatizó durante su conferencia de prensa. "Las cantidades son considerables -Trump habló de miles de millones de dólares-, pero la preparación de los paquetes llevará meses", dijo Cancian. "Espero anuncios de paquetes de equipamiento de varios cientos de millones de dólares cada pocas semanas".

Advirtió que la atención prestada al sistema Patriot es desproporcionada a su impacto en el campo de batalla. "Hay demasiada atención en el Patriot. Es una capacidad importante, pero está diseñada para defenderse de misiles balísticos y de crucero. Alrededor del 10 % de los misiles de ataque rusos pertenecen a esas categorías", afirmó Cancian. "La mayoría de los ataques provienen de drones suicidas de baja tecnología. Para estos, Ucrania necesita una amplia variedad de sistemas de defensa aérea, que probablemente estarán incluidos en los paquetes".

"La mayoría de los ataques provienen de drones suicidas de baja tecnología. Para estos, Ucrania necesita una amplia variedad de sistemas de defensa aérea, que probablemente estarán incluidos en los paquetes"

Cancian enfatizó que las necesidades de Ucrania van mucho más allá de las defensas aéreas. "También necesita armas, municiones y suministros en general, ya que sus ejércitos en combate los consumen con mucha frecuencia", dijo.

El acuerdo con la UE anunciado por la Casa Blanca pretende mostrar el frente unido de Occidente contra la agresión rusa y obligar a Moscú a "participar en las negociaciones de alto el fuego", afirmó. "Pero la verdadera necesidad en el campo de batalla es más amplia: Ucrania necesita una amplia gama de defensas aéreas para los drones y los ataques de bajo coste a los que se enfrenta a diario, y necesita armas, municiones y suministros de todo tipo. Patriot es importante, pero no supone un cambio radical por sí solo".

La decisión de Trump de mediar en el acuerdo con la UE refleja tanto una respuesta a las súplicas urgentes de Ucrania como su propia frustración por la continua escalada de Putin, a pesar de los esfuerzos de la Casa Blanca por convencerlo de sentarse a la mesa de negociaciones. Como dijo el propio Trump: "No les pagaremos nada... pero les conseguiremos Patriots".

El anuncio también revierte la congelación, que duró meses, de los envíos de armas estadounidenses a Kiev. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró recientemente a la prensa, tras reunirse con líderes europeos, que había recibido "todas las señales políticas necesarias" para la reanudación de la ayuda y describió su diálogo con Trump como "constructivo y muy positivo".