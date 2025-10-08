Desde EEUU señalan que el lugar más feliz de la Tierra está a dos pasos de España

La revista People lo tiene claro. El lugar más feliz del mundo se encuentra a tan solo dos pasos de España y no se trata de Disneyland Paris, sino de Lisboa, en Portugal. Y es que, según la famosa revista estadounidense, la cual analizó unos 47 países y destinos turísticos, hay cinco factores que resultan claves para esta cuestión.

Algunos de ellos son la exposición solar, la alimentación saludable, el ejercicio físico, el sueño o el tiempo en la naturaleza, motivos por los cuales se acabó escogiendo a Portugal, donde obtuvieron una alta puntuación, especialmente por su gastronomía, así como por su accesibilidad y zonas verdes.

"Muchas de estas cosas que nos hacen sentir bien— el sol, el movimiento, la comida y el descanso— forman parte de unas vacaciones perfectas si elegimos el destino adecuado", señaló la experta y psicóloga de Harvard, Natalie Dattilo-Ryan.

Según esta, los factores señalados anteriormente favorecen la liberación de algunas hormonas de la felicidad, como la serotonina, la dopamina o las endorfinas, algo que sin duda afecta al estado de ánimo y la sensación de sueño y energía, motivo por el que fue escogido finalmente este país.

"Si bien Disneyland lleva mucho tiempo ostentando el apodo de 'El lugar más feliz del mundo', según un nuevo informe, los viajeros podrían considerar otro destino para alegrar su próxima escapada", afirma la revista en una publicación compartida en la red social Instagram.

Según la misma, que cita un estudio de BookRetreats, uno de los motivos por los que se ha escogido es que cerca del 10% de los restaurantes de la capital portuguesa se consideran opciones saludables, así como "accesibles y asequibles".

Además, de esta ciudad, en el ránking también aparece una localización de EEUU: Orlando, Florida, conocida como la "Capital mundial de los parques temáticos" y la ciudad más visitada de los Estados Unidos desde 2024.