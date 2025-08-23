Destapan un secreto de largo alcance de Corea del Norte oculto durante más de 10 años: "No son buenas noticias en absoluto"

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington DC, ha revelado una base militar secreta de largo alcance de Corea del Norte que llevaba oculta durante más de 10 años.

Según ha publicado The Wall Street Journal, el informe del grupo de experto ha identificado lo que consideran que es una base cerca de la aldea de Sinpung-dong, a unas 17 millas de la frontera con China.

Las indagaciones de los expertos apuntan a que la base se puso en marcha en el año 2004. Los investigadores hicieron varias entrevistas, analizaron documentos desclasificados e imágenes satelitales. Sólo así han podido asegurar que no entró en funcionamiento hasta 10 años después.

Jennifer Jun, coautora del informe del CSIS, ha explicado al citado medio que "Sinpung-dong ha sido el más difícil de encontrar hasta ahora" y ha detallado que es una de las 15 a 20 bases de misiles balísticos que Corea del Norte no ha declarado.

El objetivo principal para esta base sería justo ese, el de almacenamiento de misiles balísticos intercontinentales, capaces de poder atacar países lejanos como Estados Unidos.

Victor D. Cha, coautor del informe del CSIS y exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha destacado que "no son buenas noticias en absoluto". "Corea del Norte no necesitaría mucho tiempo para disparar estos misiles, lo que dificultaría su destrucción antes del lanzamiento", ha razonado.