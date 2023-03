¿Pero van a detener hoy a Trump? Tensión máxima en EEUU ante su posible imputación

Brett Rojo/USA TODAY Sports via REUTERS

Es la pregunta del día -con permiso de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez-: ¿va a ser detenido Donald Trump? El expresidente republicano estadounidense indicó el sábado que cree que será arrestado este martes, en el marco de una investigación por el pago de dinero a la estrella de cine porno Stormy Daniels y convocó a los ciudadanos a protestar, a "recuperar" la nación, como si el país estero estuviera encarnado en él mismo.

El mensaje de Trump utilizaba una retórica que recordaba a la que usó en los días previos al asalto al Capitolio, en enero de 2021, cuando también había llamado a sus partidarios a manifestarse contra los resultados de las elecciones en las que fue derrotado por Joe Biden. De ahí que la tensión sea máxima hoy en EEUU, aunque por ahora las protestas de seguidores trumpistas no están teniendo apenas repercusión. Ciudades como Nueva York (donde ha levantado su emporio el exmandatario) dicen estar preparadas, pero a saber qué acaba pasando.

El caso

Aunque la idea era evitar que se hiciera pública la presunta relación sexual entre Trump y la estrella del porno, ella publicó finalmente un libro sobre su relación con el que aspira de nuevo a ser candidato republicano. Daniels confesó haber recibido 130.000 dólares a cambio de no pronunciarse sobre el tema. La investigación de la Fiscalía de Manhattan, que es la que puede acabar con su arresto, ha durado casi cinco años y se centra en ese presunto pago a cambio de su silencio, durante su campaña electoral a la Casa Blanca de 2016.

La oficina del fiscal, según los medios de EEUU, parece estar centrada en la falsificación de los registros comerciales de la Organización Trump por cómo se incluyó el reembolso de ese pago al exabogado de Trump, Michael Cohen, que dijo haber adelantado ese dinero a la mujer.

Falsificar registros comerciales es un delito menor en Nueva York, según recuerda la cadena CNN, mientras que el fiscal de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, ha guardado hasta ahora silencio.

Las posibilidades de arresto

Aunque la oficina del fiscal estatal de Nueva York para el distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no ha confirmado que prevé acusar formalmente a Trump, el anuncio que hizo el expresidente el sábado mantiene en vilo a Estados Unidos. En este país, los fiscales pueden presentar testigos y pruebas a un panel de ciudadanos conocido como gran jurado, que decide si se justifica la presentación de cargos.

"Los fiscales casi nunca invitan al sujeto investigado a testificar ante el gran jurado a menos que planeen acusar a ese individuo", explicó Bennett Gershman, profesor de derecho en la Universidad Pace y exfiscal, citado por la CNN.

Steven Cheung, un portavoz de Trump, ha dicho que el expresidente no ha recibido por ahora ninguna notificación oficial de la fiscalía, mientras que Susan Necheles, una de sus abogadas, confirmó que sus palabras sobre un arresto se basan en informaciones de prensa aparecidas en los últimos días.

Según varios medios estadounidenses, las autoridades neoyorquinas y fuerzas del orden han estado preparándose para garantizar la seguridad en el tribunal en caso de que el magnate sea acusado, algo que creen que podría ocurrir ya.

Este caso marcaría la primera acusación para el anterior presidente estadounidense y podría dar un vuelco a la carrera presidencial de 2024, en la que Trump sigue siendo uno de los principales contendientes republicanos.

¿Huellas, esposas?

Si lo acusan, luego puede venir un proceso que podría durar varios meses. En el plazo inmediato, debe determinarse cómo sería el arresto, o más probablemente la entrega de Trump a las autoridades, dada la naturaleza "no violenta" de los cargos y el hecho de que sea expresidente, señala la agencia AFP.

"Esto no tiene precedentes y no hay un procedimiento definido", dijo a este medio el exagente del Servicio Secreto estadounidense Robert McDonald, ahora profesor de justicia penal en la Universidad de New Haven. Según el experto, el Servicio Secreto, encargado de proteger a altos dignatarios, coordinará con la oficina de Bragg para que Trump se presente en el juzgado sin que su llegada se convierta en un "espectáculo".

El exfiscal federal Renato Mariotti tuiteó el sábado que espera que Trump "se presente voluntariamente en el tribunal, le tomen las huellas dactilares y lo registren, y que sea puesto en libertad bajo fianza".

Dada la prominencia de Trump y su candidatura presidencial en curso para 2024, es probable que el juez no considere que el expresidente suponga un riesgo de fuga y Trump podrá irse después del procesamiento, previo pago de una fianza si es necesario. "Supongo que no será retenido durante la noche", estimó McDonald.

Pero algunos creen que el expresidente podría negarse a entregarse, desafiando a la oficina del fiscal de distrito de Manhattan a que lo arreste. "Uno podría imaginarse a Trump queriendo hacer eso", dijo también a AFP el exfiscal Shan Wu. "Eso es algo que la oficina de Bragg estaría temiendo".

Las críticas

El republicano Kevin McCarthy, líder de la Cámara Baja de EEUU, denunció que la posible acción contra el exmandatario es un "vergonzoso abuso de poder por parte de un fiscal radical" que busca una "venganza política contra el presidente Trump.

"Voy a ordenar a los comités relevantes que investiguen inmediatamente si se están usando fondos federales para subvertir nuestra democracia interfiriendo en elecciones con persecuciones motivadas políticamente", dijo a través de Twitter.