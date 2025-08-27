Dinamarca convoca al encargado de negocios de Estados Unidos tras saber que tres personas cercanas a Trump realizan "operaciones encubiertas" en Groenlandia

El Gobierno de Dinamarca ha convocado al encargado de negocios estadounidense después de que la radio danesa DR haya revelado que "al menos tres estadounidenses con conexiones con Donald Trump están llevando a cabo operaciones encubiertas de influencia en Groenlandia". "Cualquier intento de injerencia en los asuntos internos del Reino [de Dinamarca] será, obviamente, inaceptable", ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke, al citado medio de comunicación.

Según esta radio danesa, que basa su información en ocho fuentes que han hablado "bajo condición de anonimato debido a la naturaleza delicada del asunto", estos tres estadounidenses se habrían "infiltrado" en Groenlandia para "penetrar en la sociedad groenlandesa" y "debilitar desde dentro las relaciones con Dinamarca". El objetivo es que la isla "se someta a los Estados Unidos". El medio de comunicación danés asegura disponer del nombre de los tres infiltrados, pero ha decidido no hacerlos públicos para así poder proteger a sus fuentes.

Uno de estos supuestos infiltrados "ha sido visto muchas veces en público con el presidente estadounidense" y hace poco "ha sido designado para un cargo que podría darle influencia sobre la política de seguridad de Estados Unidos". Durante una visita a Nuuk, la capital de Groenlandia, elaboró una lista de "personas opositoras" a Trump. Los otros dos, según DR, "han viajado regularmente entre Groenlandia y Estados Unidos en los últimos años" y "trabajaron anteriormente bajo el mando de Donald Trump". A lo largo de sus visitas "han intentado cultivar contactos con políticos, empresarios y ciudadanos [...] para apoyar el deseo de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia".

El Servicio de Inteligencia de la Policía danesa (PET) cree que Groenlandia siempre ha sido "objetivo de campañas de influencia de diversos tipos" que buscan, como en esta ocasión, generar "discordia en la relación entre la isla y Dinamarca.

El pasado mes de mayo, el diario estadounidense The Wall Street Journal reveló que el Gobierno de Estados Unidos habría ordenado a sus agencias de inteligencia a "intensificar el espionaje en Groenlandia". "El mensaje clasificado [de Inteligencia Nacional] pedía a las agencias, cuyas herramientas incluyen satélites de vigilancia, intercepciones de comunicaciones y espías sobre el terreno, que identificaran a personas en Groenlandia y Dinamarca que apoyaran los objetivos estadounidenses para la isla", contó el periódico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha reiterado en diferentes ocasiones su intención de hacerse con el control de Groenlandia, llegando a asegurar que no descartaba siquiera el uso de fuerza militar.