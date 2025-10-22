EEUU extiende su lucha contra las narcolanchas al Pacífico y ataca otra embarcación frente a la costa de Colombia

EEUU ha llevado un paso más allá su batalla contra las 'narcolanchas". Este martes, el Ejército estadounidense atacó una embarcación, presuntamente ligada al narcotráfico, en el Pacífico oriental, frente a las costas de Colombia.

Un funcionario de la Administración Trump adelantaba este miércoles a The New York Times el ataque frente a las costas colombianas y la muerte de varias personas que iban a bordo de la embarcación.

Poco después, el secretario de Defensa —o Guerra, según Trump— Pete Hegseth confirmaba el "éxito" de la operación, precisando la muerte de dos "terroristas" en la supuesta narcolancha cuando surcaba "aguas internacionales".

La batalla de EEUU, espoleada por Donald Trump, se había dirigido hasta ahora contra varias narcolanchas venezolanas, abriendo un conflicto diplomático con Caracas. El objetivo alegado por Trump es cortar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Esta vez el objetivo no navegaba el Caribe sino que se movía por el Pacífico Oriental. "Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos y transitaba por una ruta conocida para el narcotráfico", ha detallado Hegseth.

Ligándolo con Al-Qaeda, el secretario de Defensa ha llegado a decir que "los narcoterroristas que pretenden traer veneno a nuestras costas no encontrarán refugio en ningún lugar de nuestro hemisferio".

"Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles libran una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente. No habrá refugio ni perdón, solo justicia", ha culminado su mensaje en la red social X.