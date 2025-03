EEUU sospecha de una trampa de última hora de Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que es posible que Vladimir Putin, su homólogo ruso, esté evitando concretar un acuerdo de alto el fuego, pero también que sigue confiando en que el líder autoritario tenga la intención de alcanzar un acuerdo final sobre la invasión de su vecino, Ucrania.

"Creo que Rusia quiere que esto termine, pero podría estar dando largas", declaró Trump en una entrevista con Newsmax. "Lo he hecho durante años. Ya saben, no quiero firmar un contrato. Quiero, en cierto modo, seguir en el juego, pero quizás no quiera hacerlo del todo; no estoy seguro", cita Bloomberg.

La Casa Blanca había anunciado poco antes de esta entrevista que Ucrania y Rusia habían acordado detener los combates en el mar Negro y negociar los detalles de un alto el fuego previamente acordado que abarca la infraestructura energética.

Sin embargo, los líderes de la región advirtieron que debían pulirse detalles adicionales y Rusia afirmó que solo cumpliría una parte del acuerdo si se eliminaban las sanciones internacionales.

La comunidad de inteligencia estadounidense cree que Rusia y Ucrania podrían verse más incentivadas a prolongar el conflicto de tres años si un acuerdo final no fuera satisfactorio, a pesar de los importantes riesgos militares y económicos, según una evaluación presentada en una audiencia en el Senado el martes por la mañana.

Aun así, Trump afirmó que creía personalmente que tanto Putin como el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, desearían el fin de los combates, y que él personalmente quería el fin tanto de la violencia como del gasto estadounidense en ayuda a Kiev.

"Solo quiero que cesen. Tampoco quiero pagar", declaró Trump.