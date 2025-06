EEUU veta una resolución de la ONU sobre un alto el fuego en la Franja de Gaza

Estados Unidos acaba de quedarse solo en el Consejo de Seguridad de la ONU al frenar, con su veto, una resolución que pedía un alto el fuego “inmediato” en la Franja de Gaza. Los otros catorce miembros del Consejo, incluidos aliados tradicionales como Francia y Reino Unido, han votado a favor del texto, pero la maniobra de Washington ha bastado para bloquearlo. Diez países no permanentes del Consejo han presentado el documento tras dos semanas de intensas negociaciones que, en palabras del embajador esloveno Samuel Zbogar, alcanzaron “un razonable consenso”.

La resolución plantea tres medidas concretas: alto el fuego, liberación de los rehenes capturados por Hamás y entrada masiva de ayuda humanitaria en Gaza, que arrastra una crisis sin precedentes. La representante interina de Estados Unidos ante la ONU, Dorothy Shea, ha justificado el veto minutos antes de la votación: “Es inaceptable por lo que dice y por lo que no dice”, ha señalado. Según ella, su país no puede respaldar ningún texto que no condene expresamente a Hamás ni le exija desarmarse y retirarse de Gaza. “Es inexplicable que muchos miembros de este consejo sigan negándose a reconocer que Hamás podría terminar mañana mismo este conflicto si se rinde y abandona sus armas”, ha argumentado. Y ha añadido: “Es inconcebible que la ONU aún no haya calificado a Hamás como organización terrorista”.

Shea también ha denunciado que el texto “establece una falsa equivalencia entre Israel y Hamás, lo que es incorrecto y peligroso”. Además, ha pedido que la comunidad internacional apoye la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), un organismo creado por Israel para canalizar ayuda fuera de los mecanismos de la ONU. Sin embargo, varias de sus operaciones han desembocado en episodios de caos, estampidas y, en algunos casos, matanzas.

Críticas cruzadas, aislamiento diplomático



La embajadora de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, que este mes preside el Consejo, ha anunciado hace apenas unos minutos el resultado de la votación: catorce votos a favor, uno en contra. A pesar de ese apoyo mayoritario, el veto estadounidense ha bastado para frenar el acuerdo. Representantes de Noruega, Eslovenia y otros países han lamentado el bloqueo de Washington, recordando que la resolución tenía un carácter exclusivamente humanitario. “La hambruna y la retención de ayuda son contrarias al Derecho Internacional. No pueden justificarse con ningún objetivo bélico”, ha insistido Zbogar.

Incluso Reino Unido, tradicional aliado de Estados Unidos e Israel, ha marcado distancias. Su embajadora, Barbara Woodward, ha calificado de “inhumano” que se dispare a palestinos que esperan con sus familias para recoger alimentos, en clara alusión a los tiroteos reconocidos por el ejército israelí.

El representante de Pakistán, Asim Iftikhar Ahmad, ha sido aún más tajante: “Esto ya no es una crisis humanitaria, es el colapso de la humanidad”. Y ha concluido: “Cuando el mundo entero esperaba acción, de nuevo este Consejo se bloquea por la acción de un solo miembro que le impide cumplir con su responsabilidad”.

Este veto marca el sexto de Estados Unidos a una resolución crítica con Israel desde que estalló la guerra en Gaza, el 7 de octubre. El conflicto ya ha causado miles de muertes, en su mayoría civiles palestinos, ha destruido infraestructuras clave y ha dejado a la población al borde de la inanición. Para muchos analistas, esta nueva maniobra diplomática consolida el creciente aislamiento internacional de Washington, cuya posición se distancia incluso de sus socios europeos más próximos.