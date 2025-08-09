El dueño de 'Trump Burger', una hamburguesería dedicada a Trump, podría ser deportado de EEUU

Paradojas de la vida. Uno de los propietarios de la cadena de hamburguesas 'Trump Burger', abierta en Houston en honor al presidente de Estados Unidos Donald Trump, fue arrestado y se enfrenta ahora a una posible deportación por haber permanecido en el país después de que venciera su visa.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sostiene que Roland Beainy, un ciudadano libanés, de 28 años, que llegó a Estados Unidos en 2019, debería haber abandonado el país antes del 12 de febrero de 2024.

Al año siguiente de su llegada, Beainy abrió, con otros socios, la primera hamburguesería 'Trump Burger' en la ciudad de Bellville, en el estado de Texas.

La ley estatal permite constituir empresas a las personas que no son residentes ni ciudadanos estadounidenses, como el caso de Beainy, quien según varios medios accedió al país con un visado de no inmigrante, que no permite trabajar.

Tras el éxito del primer local, el libanés abrió tres más en el mismo estado: uno en Bay City, otro en Flatonia y uno más en Houston. Estos restaurantes se han hecho virales en redes sociales por simular un altar al mandatario estadounidense.

Los panes llevan escrito su nombre, hay opciones en el menú como la hamburguesa 'Trump Tower', un sándwich de pollo en honor a la primera dama, Melania Trump, y hasta una que se burla del expresidente demócrata Joe Biden, pues lleva "tomate y panecillos viejos" por unos 50 dólares.

Las hamburguesas del 'Trump Burguer' Houston Chronicle/Hearst Newspapers via Getty Images

Además, los establecimientos están ambientados con imágenes del republicano y venden mercadotecnia de él y de símbolos estadounidenses.

Sin embargo, estos cuatro altares parecen no haber sido suficientes para que el libanés consiga ganarse el favor de la Administración de Trump.

Según las autoridades, en 2021 intentó conseguir un permiso de residencia alegando que estaba casado con una ciudadana estadounidense, pero las autoridades no consiguieron ninguna evidencia.

"Los agentes del ICE lo detuvieron el 16 de mayo de 2025 y se le sometió a un proceso migratorio. El 13 de junio, un juez de inmigración concedió su petición de fianza mientras se lleva a cabo el proceso", explicó la agencia en un comunicado. Su próxima audiencia judicial está prevista para el 18 de noviembre de este año.

Así, apuntaron que bajo este Gobierno nadie podrá quedarse "ilegalmente" en el país "independientemente del restaurante que se tenga o de las creencias políticas que se tengan".

El empresario, por su parte, declaró a Chron, un medio de Houston, que "el 90 % de la basura que se ha dicho sobre él es mentira".