El FBI registra la casa de John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Donald Trump

El FBI ha iniciado este viernes un registro en el domicilio de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Donald Trump durante su primer mandato al frente de la Casa Blanca.

Según ha informado Europa Press, las indagaciones se están produciendo desde las 07:30 horas, hora local (13.30 horas en España), en el marco de una investigación sobre la presunta posesión de documentos clasificados.

El registro, según han indicado fuentes de la operación a Fox News, todo tiene que ver con la posible posesión de documentos clasificados. Unas comprobaciones que se han hecho con él presente.

Pese a haber sido consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump en su primera etapa como presidente de Estados Unidos, Bolton ha sido una de las voces cercanas al líder republicano más críticas.

Desde EFE aseguran que el FBI ha indicado que se está "realizando actividad autorizada en la zona" de residencia del exasesor, en el estado de Maryland, con un fuerte dispositivo policial.