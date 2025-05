Jose Colon / Anadolu via Getty Images

Soldados de infantería ucranianos de la 68ª Brigada reciben entrenamiento en combate táctico en un punto no determinado de Donetsk, el 12 de mayo de 2025.

Ucrania ha transferido 770 millones de dólares a proveedores de armas extranjeros como un pago anticipado, pero gran parte de estas armas y municiones aún no han sido entregadas. Un pan como unas tortas, que se dice popularmente. Lo ha desvelado el diario The Financial Times, que ha tenido acceso a documentos del Ministerio de Defensa de Ucrania y materiales internos que lo constatan.

En la información se destaca, por ejemplo, la historia de Tanner Cook, un estadounidense de 28 años de Arizona, propietario de una pequeña tienda de armas en las afueras de Tucson. Su empresa, llamada OTL, obtuvo un contrato de 49 millones de euros en 2022 para suministrar munición al ejército ucraniano. Kiev pagó 17,1 millones de euros por adelantado, pero la munición nunca se entregó. Aunque Ucrania ganó el arbitraje en Viena sobre esta compra mal parida, el dinero aún no ha sido devuelto.

Documentos obtenidos por el Financial muestran que Ucrania ha perdido al menos 770 millones de dólares en pagos anticipados a intermediarios extranjeros a lo largo de estos tres años que lleva, largos, de invasión de Rusia, lanzada el 24 de febrero de 2022. Los escándalos de corrupción interna agravan la situación, añade el diario: varios funcionarios responsables de las adquisiciones de Defensa ya han sido destituidos y algunos enfrentan cargos ante la justicia. Decenas de contratos están siendo investigados por presuntos abusos.

Un tribunal ucraniano determinó que la empresa estatal Ukrspecexport compró morteros de 120 mm en abril de 2022 a vendedores sudaneses que, según se descubrió, tenían vínculos estrechos con el Servicio Federal de Seguridad de la Federación de Rusia y la Compañía Militar Privada Wagner de Yevgeny Prigozhin. Un contradios, negociando con los mercenarios del Kremlin.

Ucrania se convirtió en el mayor importador de armas de Europa entre 2019 y 2023, mientras que las exportaciones de armas rusas disminuyeron un 53% durante el mismo período.