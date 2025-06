El G-7 alcanza un acuerdo para excluir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo

El G-7, grupo que reúne a las siete principales economías del mundo, ha llegadoeste sábado a un acuerdo con Estados Unidos para eximir a las multinacionales estadounidenses del impuesto mínimo del 15% al que se comprometieron 130 países para las empresas que facturan más de 750 millones de euros, según ha adelantado El País.

La primera noticia sobre este acuerdo, que se ha anunciado formalmente este sábado, la dio el jueves en su cuenta de X el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, que lo vinculó a un retoque de última hora en la “ley grande y hermosa” lanzada por el Ejecutivo estadounidense. "Después de meses de diálogo productivo con otros países sobre el Acuerdo Fiscal Global de la OCDE, anunciaremos un entendimiento conjunto entre los países del G7 que defiende los intereses de Estados Unidos", escribió.

"Los impuestos del Pilar 2 de la OCDE no se aplicarán a las empresas estadounidenses y trabajaremos de manera cooperativa para implementar este acuerdo en el marco inclusivo OCDE-G20 durante las próximas semanas y meses", añadió. El secretario del Tesoro recalcó que el acuerdo para evitar el impuesto del 15 % evitará a EE.UU. "la pérdida de más de 100.000 millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses".

A cambio del pacto con el G-7, cuya última reunión se celebró la semana pasada en Canadá, Bessent pidió al Congreso de Estados Unidos que en el plan fiscal y presupuestario que se está tramitando actualmente retire la llamada "cláusula 889", que autorizaba a Washington a tomar represalias siempre que considerase que sus empresas sufren de discriminación fiscal. Para ello, se reservaba el derecho de imponer “impuestos de revancha” a las inversiones extranjeras.

El nuevo método impositivo proporcionará “mayor estabilidad y certeza al sistema tributario internacional en el futuro”, dice un comunicado conjunto hecho público este sábado por las siete principales economías avanzadas del mundo, según ha publicado El País.

Como parte del acuerdo, los demás miembros del G-7 se comprometen a apoyar la postura de Estados Unidos en las negociaciones con el G-20 y con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Fue en este último marco en el que se firmó hace cuatro años el pacto del impuesto mínimo a las multinacionales.

Mathias Cormann, secretario general de la OCDE, calificó la declaración del G-7 de este sábado como “un hito importante en la cooperación fiscal internacional”, según informa el Financial Times. Sin embargo, Manal Corwin, jefa de impuestos de la OCDE, calificó la declaración del G-7 como no vinculante y agregó que cualquier propuesta necesitaría ser aprobada por 147 países a nivel de la OCDE. "El G7 por sí solo no puede tomar esta decisión", añadió.

El acuerdo de la OCDE para establecer un impuesto mínimo global fue alcanzado por más de 135 países en 2021 para evitar la evasión fiscal por parte de las multinacionales y actualizar el sistema tributario internacional para la era digital. Se estableció una tasa impositiva mínima del 15% de las ganancias globales para las multinacionales más grandes de Estados Unidos y otros lugares, que fue implementada por varios países el año pasado.

Bajo disposiciones que enfurecieron particularmente a los republicanos en Estados Unidos, el acuerdo de la OCDE permitió a otros países imponer impuestos complementarios a las empresas estadounidenses consideradas “subgravadas”. Pero la OCDE rechaza la idea de que otros países puedan ahora retirarse del impuesto mínimo global, o que las empresas estadounidenses estarían en ventaja frente a las empresas de otros países que han adoptado el régimen, según el medio británico.