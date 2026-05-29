La frustración de Donald Trump con España y las sospechas sobre la implicación de EEUU en la imputación de Zapatero: "El verdadero objetivo político es Sánchez"

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha insistido este viernes en algo que es una "evidencia", que "en una misma semana el embajador de EEUU se ha reunido con Feijóo, Ayuso y Abascal". Dos evidencias, en realidad. La otra, y así se refleja en el auto de imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que dicha cumbre no se habría alcanzado si el HSI, una agencia del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, no hubiera enviado a la Policía en España una copia del teléfono del principal accionista de Plus Ultra. "Independientemente de que el PSOE tenga que limpiar su casa, es evidente que lo estremecedor de todo esto es que, si Estados Unidos no quiere, nadie se entera", ha trasladado Maíllo en una entrevista en La Cafetera del periodista Fernando Berlín. Es la misma idea que ya trasladó estos días junto con el secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago. En su opinión, los encuentros del embajador con PP y Vox dejan entrever una posible "operación" de desestabilización "coordinada por un Gobierno extranjero".

La participación de Estados Unidos, reflejada con transparencia y en tinta negra en el auto del magistrado, ha traspasado fronteras. En el semanario italiano L'Expresso hablan de "un chiste" que empieza a circular "en los gobiernos europeos". "El problema no es perder elecciones; el problema es estar en el radar de EEUU", diría la chanza, según la revista. "En otras palabras – explica el semanario – Washington activó el faro. Y cuando Washington activa el faro, especialmente en la era Trump, ningún líder europeo duerme tranquilo. En Washington, el verdadero objetivo político no sería solo Zapatero. El mensaje iría dirigido principalmente a Pedro Sánchez".

El presidente estadounidense nunca ha ocultado su animadversión hacia el Gobierno, y no solo porque crea que España aporta poco a la OTAN, sino porque en los últimos meses Sánchez se ha erigido en una suerte de contrapeso en Europa. La atención sobre las políticas ultras de Trump, además, le han servido a Sánchez, al menos hasta ahora, para desviar un poco la atención sobre los casos de corrupción que ya asolaban al PSOE. "Sánchez intentó distanciarse de la creciente aureola de corrupción que se extiende entre su partido y sus aliados al asumir un papel más destacado en la escena internacional", escribía este jueves el periodista Jason Horowitz en The New York Times.

El último gran choque entre Estados Unidos y España se produjo cuando el Gobierno español vetó el uso de las bases estadounidenses en Rota y Morón para los ataques contra Irán. El Gobierno de Trump se planteó incluso expulsar a España de la OTAN. En el semanario italiano, citando a fuentes diplomáticas europeas, cuentan que fue a partir de ese momento cuando comenzó a "cundir el pánico". "El caso Zapatero está siendo interpretado por muchos gobiernos europeos como una enorme señal de alerta temprana. Este es el verdadero temor que se respira en Europa. Nadie quiere acabar en la lista negra estadounidense". El mayor miedo reside en la "inmensa cantidad de información financiera, bancaria, diplomática y digital acumulada durante años de cooperación internacional". "Cuando el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional, el Tesoro y la CIA empiezan a compartir materiales con fiscales y fuerzas policiales europeas, el riesgo político puede ser devastador", continúan.

Por ahora, nadie en la UDEF (Policía Nacional) ni en el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense han revelado la fecha exacta en la que se produjo el envío de información del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, cuyos mensajes han servido al juez para situar a Zapatero como el presunto cabecilla de la trama. Lo que sí se sabe es que el dispositivo fue incautado al empresario venezolano en 2021, cuando todavía gobernaba en EEUU el miembro del Partido Demócrata Joe Biden. Se sabe también que el informe de la UDEF se elaboró, como tarde, el 22 de abril de 2026, de lo que se puede interpretar que la colaboración tuvo que ser anterior. Donald Trump gobierna en Estados Unidos, por segunda vez, desde finales de enero de 2025.

La "frustración" de Trump con España

También es cierto que Trump, hasta ahora, no ha hecho mención alguna a la corrupción de Sánchez. Nadie en su Administración ha hablado, al menos en público y de manera oficial, de la colaboración entre el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía en el caso Plus Ultra. Quien sí habló estos días fue el propio embajador de EEUU en España, Benjamin León, quien poco después de haberse reunido con los líderes de PP y Vox afeó a Sánchez no haberle recibido en los tres meses que lleva en Madrid a cargo de la misión diplomática. Durante un desayuno en el Nueva Economía Fórum, León trasladó además la "frustración" del presidente estadounidense con España, "el único gobierno que ha dicho que no va a cumplir lo que dijo que iba a cumplir", con relación al 5% del PIB en gasto militar. El embajador advirtió también sobre la cada vez mayor cercanía de Sánchez con China. "España debe tener mucho cuidado, porque eso sí es peligroso", dijo.

Con el paso de los semanas aumenta la posibilidad de que Trump y Sánchez vuelvan a verse las caras. Podría suceder el próximo mes de julio, durante la Cumbre de la OTAN que se celebrará en Turquía. Hace unos días, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, alertó de nuevo a España sobre su postura respecto a Irán. "Estamos muy molestos", confesó Rubio antes de poner en duda la permanencia de su país en la Alianza Atlántica. "La OTAN es buena para nosotros porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Medio y otros lugares. Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN?", preguntó el secretario de Estado.