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EE.UU e Irán siguen negociando, pero Vance admite la gran duda: "No sabemos cuándo o si se firmará"
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EE.UU e Irán siguen negociando, pero Vance admite la gran duda: "No sabemos cuándo o si se firmará"

El vicepresidente estadounidense asegura que hay avances para poner fin a la guerra, aunque reconoce que siguen existiendo diferencias clave sobre el programa nuclear iraní.

Israel Molina Gómez
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J. D. Vance, en la Casa Blanca
J. D. Vance, en la Casa BlancaGETTY IMAGES

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra siguen avanzando, aunque nadie se atreve todavía a dar por hecho que acabarán llegando a buen puerto.

Así lo reconoció este jueves el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien admitió que Washington y Teherán continúan intercambiando propuestas sin saber todavía "cuándo o si se firmará" el memorando de entendimiento que la Casa Blanca aseguró haber alcanzado y que posteriormente fue negado por Irán.

Pese a esa incertidumbre, Vance se mostró optimista y aseguró que el alto el fuego sigue vigente mientras ambas partes intentan consensuar un texto común.

"Tal como están las cosas ahora mismo, me siento bastante optimista", afirmó.

El uranio sigue siendo el gran obstáculo

El vicepresidente explicó que los principales escollos siguen siendo las reservas de uranio enriquecido de Irán y el futuro de su programa de enriquecimiento nuclear, dos cuestiones que continúan bloqueando el acuerdo definitivo.

Según Vance, ambos países están acercándose a un punto en el que podrían sentarse a resolver esas diferencias, aunque reconoció que todavía queda trabajo por delante.

Las declaraciones llegan después de que Washington anunciara este jueves un supuesto acuerdo pendiente de la aprobación final de Donald Trump, una información que fue rápidamente desmentida por Teherán.

Mientras tanto, la Administración estadounidense insiste en sus líneas rojas: que Irán entregue el uranio altamente enriquecido, renuncie a desarrollar armas nucleares y garantice la libre circulación en el estrecho de Ormuz.

"De tener éxito, el pacto tendría un impacto significativo en las capacidades militares y nucleares de Irán", aseguró Vance, que subrayó además la importancia de establecer mecanismos de verificación para garantizar el cumplimiento de cualquier futuro acuerdo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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