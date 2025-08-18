El intercambio entre Zelenski y el periodista que le recriminó su vestimenta en febrero: "Yo me he cambiado y tú no"

El presidente de EEUU, Donald Trump, y el ucraniano, Volodimir Zelenski, en el Despacho Oval.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha recibido este lunes a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca, donde ambos celebran una reunión crucial para intentar poner fin a la guerra desatada por Rusia contra Ucrania en febrero de 2022.

Antes, sin embargo, han respondido a las preguntas de la prensa en el Despacho Oval, donde no ha faltado el periodista conservador Brian Glenn, quien en el encuentro entre los mandatarios del pasado febrero en el mismo escenario criticó a Zelenski por no vestir de traje.

Este lunes, sin embargo, el intercambio ha sido distinto y se han dirigido algunas bromas donde han señalado que, en esta segunda ocasión, el ucraniano ha acudido con chaqueta y camisa negra durante su encuentro bilateral con su homólogo estadounidense.

"Presidente se ve fantástico con ese traje", ha señalado Glenn, recordando que el pasado 28 de febrero, en su última reunión bilateral en Washington, ambos protagonizaron un tenso momento que acabó por descarrilar la reunión frente a las cámaras y llevó a suspender toda la agenda posterior.

Zelenski le ha contestado: "Veo que llevas el mismo traje que la última vez que nos vimos. Yo me he cambiado y tú no". Para este encuentro, el ucraniano ha abandonado así su tradicional vestimenta negra o verde de corte militar.

Se prevé que durante la reunión con Zelenski, Trump transmita las condiciones propuestas para lograr la paz por el presidente ruso, Vladímir Putin, en el encuentro de Alaska del viernes, entre ellas una posible cesión de territorio ucraniano invadido por Rusia, así como garantías de seguridad a Kiev fuera del paraguas de la OTAN.

Trump asegura ante Zelenski que "si todo va bien hoy" podrá celebrarse una cumbre trilateral con Putin El presidente de EEUU ha asegurado que quiere una paz "duradera y justa" que "termine bien para todos" en un encuentro más distendido que el protagonizado en febrero.