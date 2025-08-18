Trump asegura ante Zelenski que "si todo va bien hoy" podrá celebrarse una cumbre trilateral con Putin

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se ha reunido este lunes con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, donde el estadounidense ha asegurado que "si todo va bien hoy" podrá celebrarse una cumbre trilateral con Putin y Zelenski. Así lo ha dicho ante la prensa antes de su reunión bilateral con el ucraniano en un encuentro mucho más distendido que el protagonizado en febrero.

Trump ha asegurado que quiere una paz "duradera y justa" que "termine bien para todos". Mientras, Zelenski ha agradecido a Trump "por sus esfuerzos para terminar con la guerra" y ha agradecido a la esposa del estadounidense, Melania Trump, quien la semana pasada envió una carta al presidente ruso, Vladímir Putin, en la que abordaba la muerte de los niños en Ucrania. El mandatario ucranio también ha entregado una carta de parte de su esposa para Melania.

"Tenemos que detener esta guerra, detener a Rusia, y necesitamos el apoyo de los socios estadounidenses y europeos. Haremos todo lo que podamos para ello y creo que demostramos que somos gente fuerte y que apoyamos la idea de que el presidente estadounidense Trump pueda personalmente lograr detener esta guerra y encontrar una manera diplomática de terminar esta guerra", ha pronuncniado el mandatario ucraniano.

Al ser preguntado sobre si la reunión de este lunes podría suponer el punto final para el apoyo estadounidense a Ucrania, Trump ha afirmado que no. "No puedo decir nunca que es el final del camino. Están matando gente y queremos detenerlo. Así que no diría que es el final del camino. No, creo que tenemos buenas posibilidades de lograrlo", ha expresado en referencia a un acuerdo de paz.

En cuanto a las garantías de seguridad para Ucrania, el estadounidense ha dicho que "habrá mucha ayuda" en el supusto escenario de una eventual tregua. Aunque al ser pregutnado sobre si estaría dispuesto a enviar soldados a Ucrania, Trump ha manifestado que "tal vez" cuente algo al respecto "más tarde". "Nos vamos a reunir con ocho líderes europeos y vamos a discutir eso. En cuanto a seguridad, va a haber mucha ayuda. Ellos (Europa) van a ser la primera línea porque están allá, pero los vamos a ayudar", ha manifestado.

Ante la pregunta de si el presidente ucraniano va a celebrar elecciones, este ha respondido: "Claro que sí, por supuesto, pero lo tenemos que hacer en circunstancias seguras". "Durante la guerra no se pueden celebrar elecciones", ha señalado entonces Trump, quien ha agregado que "han pasado tres años y medio, si nosotros estuviéramos en guerra con alguien no celebraríamos elecciones", ha añadido apoyado al ucraniano entre risas.

El encuentro en el Despacho Oval entre ambos mandatarios ha sido —al menos ante las cámaras— completamente diferente al brusco encontronazo presenciado el pasado febrero. Nada de gritos, ni encerronas por parte de Trump este lunes, cuando tampoco ha estado presente el vicepresidente de EEUU, J.D. Vance.

Lo que sí ha cambiado ha sido la vestimenta de Zelenski, como precisamente le ha señalado el mismo periodista conservador, Brian Glenn, que hace seis meses en el mismo escenario le criticó no vestir de traje. En esta ocasión ha intercambiado bromas con el ucraniano, que ha vestido una chaqueta y camisa negra.