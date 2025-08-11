El jefe del Pentágono divulga un vídeo que aboga por dejar a las mujeres sin derecho a voto

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha divulgado en redes sociales un reportaje en la que representantes de una iglesia nacionalista cristiana abogan abiertamente por erradicar el derecho a voto para las mujeres, una polémica de la que el jefe del Pentágono no se ha distanciado.

El reportaje, de la cadena CNN, recoge declaraciones de miembros de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas (CREC) y de uno de sus fundadores, Doug Wilson, que llega a decir que "las mujeres son el tipo de personas de las que salir", circunscribiendo su papel al ámbito doméstico.

"Todo lo de Cristo para toda la vida", responde Hegseth al replicar el contenido en su propio perfil de la red social X, donde hasta este lunes por la mañana acumulaba ya más de 3.000 réplicas y 15.000 me gusta.

Un portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, se ha limitado a decir que el secretario "aprecia enormemente muchos de los textos y enseñanzas del señor Wilson", al tiempo que se confiesa como un "orgulloso miembro" de una iglesia afiliada a la CREC, informa la emisora NPR.

Hegseth, veterano de las Fuerzas Armadas, llegó ya a la cartera lastrado por todo tipo de polémicas, entre ellas acusaciones de acoso sexual, y ha expresado en varias ocasiones su reticencia al despliegue de mujeres en operaciones de combate.