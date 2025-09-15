El mosqueo de Trump por tocar a un aliado: pide a Israel que sea "cuidadoso" tras el ataque a Qatar

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con los medios antes de abordar el Air Force One para partir a Washington, en el Aeropuert de Morristown (Nueva Jersey), el 14 de septiembre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está mosqueado y no lo oculta. Esta madrugada, ha comentado con cautela el ataque de Israel contra líderes de Hamás en Qatar, mientras estos dos países y poderosos aliados de Washington en Oriente Medio aumentan sus diferencias. Sin embargo, no ha evitado soltar un dardo a su aliado de Tel Aviv, Benjamin Netanyahu, por tocar a otro buen amigo suyo en su propio territorio.

"Qatar ha sido un gran aliado. Israel y todos los demás, tenemos que ser cuidadosos. Cuando atacamos a personas, tenemos que ser cuidadosos", dijo el magnate republicano a los reporteros, desde Washington. Qatar alberga la base militar más grande de Estados Unidos en la región, por comentar.

Trump inicialmente reprendió a Israel por el ataque sin precedentes del martes en Doha, donde negociadores de Israel y el movimiento islamista palestino Hamás han estado tratando de poner fin a la guerra en Gaza.

El ataque llevó a que líderes árabes y musulmanes, incluido el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, manifestaran su solidaridad en Doha, donde el primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instó al mundo a "dejar de usar dobles estándares" y responsabilizar a Israel. El ataque de Israel mató a cinco miembros del Hamás y a un oficial de seguridad qatarí.

Marco Rubio y Benjamin Netanyahu, el 14 de septiembre en 2025, en el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén. Nathan Howard /Pool / REUTERS

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, arrancó este domingo una visita a Israel, tras reiterar el apoyo inquebrantable de Washington a su aliado en su guerra contra Hamás, a pesar del ataque a Qatar. Su tono ha sido mucho más meloso que el de su jefe y Netanyahu lo agradeció, enfatizando que la relación entre ambos países "nunca ha sido tan fuerte". "Bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario Rubio, esta alianza nunca ha sido tan fuerte y lo agradecemos profundamente", dijo el primer ministro israelí mientras visitaban los túneles subterráneos del Muro de las Lamentaciones acompañados por el embajador de EEUU en Israel, Mike Huckabee, y sus respectivas esposas.

Antes, los tres rezaron juntos en el Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado para el judaísmo, y Rubio lo hizo portando una kipá en la cabeza, tras lo que metieron entre las piedras de la pared sus respectivas notas en papel, siguiendo la tradición judía por la que se anotan allí oraciones, deseos o sueños.

Negociando y respondiendo

El primer ministro y jefe de la diplomacia de Qatar, Mohamed bin Abdulrahmán, dijo este domingo que su país no cesará sus esfuerzos de mediación junto a Egipto y a EEUU para detener la guerra en Gaza, pese al bombardeo. "Las prácticas vandálicas y bestiales israelíes nunca nos desanimarán a continuar con los fieles esfuerzos junto con Egipto y Estados Unidos para detener esta guerra injusta", dijo Bin Abdulrahmán en un discurso de clausura de la reunión preparatoria árabe-islámica, celebrada en Doha a nivel de ministros de Exteriores.

Abdulrahmán urgió en esa cita a que se tomen "medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles para impedir más excesos" de Israel. "Hay que tomar medidas verdaderas y tangibles a diferentes niveles para impedir más excesos porque, si no se frena, (Israel) no tendrá límite y nos encontraremos ante un ciclo de sangre y sabotaje", dijo en un encuentro celebrado como antesala de la reunión de emergencia que mañana mantendrán los líderes de los más de 50 países que integran la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), en el que se debatirán las medidas a tomar ahora.

El bombardeo "significa que Israel no entiende de líneas rojas y que continúa con la desestabilización de cualquier país del mundo", denunció el primer ministro catarí, que recordó que el ataque fue "a plena luz del día, en una zona residencial con viviendas, guarderías y misiones diplomáticas". "Esta agresión sólo se puede calificar como terrorismo de Estado", dijo Bin Abdulrahmán, que calificó al Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de "extremista", y al que acusó de "infringir por completo las leyes internacionales".

Asimismo, afirmó que "Qatar nunca actuará con indulgencia" ante cualquier ataque a su soberanía y que hará frente "a cualquier amenaza con todos los medios contemplados en la ley internacional".

"No se considera un incidente pasajero, y marca un antecedente grave que hay que afrontar con toda la fuerza y determinación por parte de los países árabes e islámicos", añadió, sin desvelar qué acciones están sobre la mesa para hacer frente a Israel.