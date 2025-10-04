El mundo celebra el giro histórico en Gaza: "El compromiso de Hamás debe cumplirse sin demora"

Después de casi dos años tensión y violencia en Gaza, el mundo comienza a celebrar con optimismo la decisión de Hamás de aceptar el plan de paz impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un hito que podría suponer el principio del fin del genocidio que se ha cobrado la vida de miles de palestinos.

Una de las primeras personsa en reaccionar la noticia ha sido el propio Trump. Fiel a su estilo, el líder estadounidense ha usado su red social, Truth Social, para celebrar el movimiento de Hamás con un vídeo de algo más de un minuto en el que asegura que "estamos muy cerca" de alcanzar un acuerdo de paz.

Europa se une a la celebración

Pronto se han unido a él los principales líderes europeos, entre ellos los dirigentes de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. En comunicados conjuntos, han expresado su satisfacción ante la disposición de Hamás a liberar a los rehenes israelíes y aceptar un alto al fuego, destacando la importancia de esta oportunidad "histórica" y agradeciendo a Trump su disposición a "guiar con determinación" las negociaciones.

"¡La liberación de todos los rehenes y el alto el fuego en Gaza están al alcance de la mano!", ha señalado el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayando que "el compromiso de Hamás debe cumplirse sin demora" y que "ahora tenemos la oportunidad de avanzar de manera decisiva hacia la paz".

Macron ha prometido también que "Francia desempeñará plenamente su papel, en consonancia con sus esfuerzos en las Naciones Unidas, junto con Estados Unidos, los israelíes y los palestinos, y todos sus socios internacionales".

En la misma línea se ha pronunciado el canciller alemán Friedrich Merz, quien ha añadido que "los rehenes deben ser liberados, Hamás debe desarmarse y los combates deben cesar inmediatamente". "Todo esto debe suceder muy rápido. Después de casi dos años, esta es la mejor oportunidad para la paz. Alemania seguirá comprometida", ha concluido.

En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha hecho también un "llamamiento a todas las partes para que apliquen el acuerdo sin demora". "Ahora existe la oportunidad de poner fin a los combates, de que los rehenes regresen a sus hogares y de que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan desesperadamente", ha añadido.

Asimismo, se ha comprometido a "apoyar nuevas negociaciones y a trabajar en pro de una paz sostenible tanto para los israelíes como para los palestinos", a la vez que ha agradecido a Trump "sus esfuerzos" para llegar a esta etapa: "Nos han acercado más que nunca a la paz".

Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, también ha destacado que "la prioridad para todos ahora debe ser alcanzar un alto el fuego que conduzca a la liberación inmediata de todos los rehenes". "Italia sigue dispuesta a hacer su parte", ha aseverado.

Von der Leyen ve "alentadora" la decisión de Hamás

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha expresado igualmente su optimismo por la noticia: "La disposición manifestada por Hamás para liberar a los rehenes y participar en las negociaciones sobre la base de la reciente propuesta del presidente de los Estados Unidos es alentadora".

La líder europea ha enfatizado la urgencia del momento, reiterando que "hay que aprovechar este momento" y que "el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes están al alcance de la mano".

Además, ha ratificado el compromiso de la Unión Europea con la paz en la región: "Europa apoyará todos los esfuerzos destinados a poner fin al sufrimiento de la población civil y a promover la única solución viable para la paz, la solución de dos Estados".

Por su parte, fuentes diplomáticas en Bruselas afirman que la Unión Europea prepara una cumbre extraordinaria para coordinar apoyos al proceso de paz y ofrecer asistencia humanitaria inmediata en Gaza. "Es el momento de la diplomacia, no de las armas", ha revelado a Efe un alto funcionario europeo bajo condición de anonimato.

Oriente Próximo aplaude el "compromiso" de Hamás por "salvar la vida del pueblo palestino"

Desde el Ministerio de Exteriores de Egipto han aplaudido el "compromiso" de Hamás por "salvar la vida del pueblo palestino" y su "deseo" de "poner fin a un período oscuro en la historia de la región". Además, ha afirmado que esta postura "reconoce la necesidad de poner fin a esta guerra, lo que allanará el camino para la realización de las aspiraciones del pueblo palestino de un Estado".

Qatar también ha acobido "con satisfacción" las declaraciones de Hamás y ha respaldado a Trump en su esfuerzo por lograr un alto el fuego que permita la liberación "segura y rápida" de los rehenes y detenga el "derramamiento de sangre de los palestinos".

Ambos países han vuelto a mostrar su disposición a mediar en las negociaciones, en coordinación con Estados Unidos, para avanzar hacia una solución de dos Estados y una paz duradera en la región.