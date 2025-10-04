Trump asegura que Israel y Hamás están listos para un acuerdo de paz: "Estamos muy cerca de lograrlo"

Se ve la luz al final del túnel. Hamás ha aprovechado el plazo impuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, para decidir qué postura adopta con el plan de paz en Gaza propuesto por el inquilino de la Casa Blanca. A pocos días para que se cumpla el segundo aniversario del inicio del conflicto, el grupo islamista ha dado el primer paso al decir que sí y dar el primer paso en busca de la paz.

El punto alcanzado este viernes entre Israel y Hamás es el más cercano a un alto el fuego de lo que habían sido los anteriores. Este importante avance ha sido respondido por Trump como un nuevo escenario para poner en marcha el plan de paz, pidiendo a Israel que cese los ataques desde esta misma noche y el Gobierno de Netanyahu se ha limitado a responder anunciando la "implementación inmediata" de la primera fase.

Pese a que el plazo fijado por el líder estadounidense tenía su fecha límite en el próximo domingo, el grupo islamista ha optado por dar una respuesta al plan de paz este viernes, aceptando liberar a todos los rehenes israelíes, siempre y cuando Tel Aviv cumpla con su parte.

"Un día muy especial"

Como es costumbre en la Casa Blanca de Trump, los mensajes institucionales ya casi no se dan por televisión y sí por la red social del propio mandatario, Truth Social. Desde ahí ha pedido a Israel que deje de bombardear la Franja para "liberar los rehenes de forma segura y rápida".

Una hora después, el líder republicano ha publicado un vídeo en redes sociales de algo más de un minuto en el que ha celebrado la decisión de Hamás y ha asegurado que "estamos muy cerca" de lograr un acuerdo de paz.

"En muchos sentidos esto no tiene precedentes (...) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien del Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo", ha asegurado.

Trump defiende que todas las partes "recibirán un trato justo" y ha asegurado que el paso adelante de Hamás es porque ya está "listo" para firmar la paz con Israel, en un día que define como "muy especial". Algo que pasa porque Netanyahu ceda y ponga freno a los ataques de forma inmediata.

Hamás acepta el plan de paz de Trump para Gaza y liberará a todos los rehenes, vivos y muertos El grupo armado palestino se abre a debatir "de inmediato" los detalles del plan a través de los mediadores internacionales. Sí muestra su voluntad de la administración de Gaza a un gobierno independiente palestino.

Netanyahu anuncia el inicio inmediato de la primera fase

La reacción de Israel no se ha hecho esperar. Desde la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la respuesta de Hamás abre un nuevo escenario en el que el final del camino es el fin de la guerra.

"Tras la respuesta de Hamás, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan del presidente Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes", han asegurado en un comunicado.

Pese a que el Gobierno israelí ya había dado su voto afirmativo, ha sido este sábado cuando ha asegurado que cumplirá con la primera etapa del plan, pero no ha nombrado en ningún momento nada de detener la ofensiva militar sobre Gaza.

En un mensaje de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) se ha reafirmado la postura de Netanyahu y han asegurado que el Ejército iba a "adelantar su preparación" para instaurar esa primera fase. Aunque no se nombra el alto el fuego, algunos medios israelíes como Times of Israel o la radio pública Kan ha informado que los líderes políticos han ordenado a sus tropas reducir las operaciones militares y sólo defenderse.