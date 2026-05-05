El Pentágono prepara la entrada de 40.000 drones FPV con baterías de litio en el Cuerpo de Marines y reconoce un problema básico: cómo evitar que ardan en serie en los almacenes

Los drones militares, tal y como se ha demostrado de manera recurrente en la guerra de Ucrania, se han convertido en un tipo de armamento indispensable en los conflictos armados modernos.

EEUU lo sabe, y por ello el Pentágono está preparando la entrada en servicio de 40.000 nuevos drones de visión en primera persona (FPV) antes de que termine 2026. Esos vehículos no tripulados serán manejados por el Cuerpo de Marines.

Los drones cuentan con baterías de litio, lo que supone un gran desafío en lo que se refiere a la gestión. En declaraciones a Business Insider, el coronel Jeremie 'Hank' Hester (una figura clave en la modernización de las capacidades aéreas del Cuerpo de Marines estadounidense) ha asegurado que si esas baterías no cuentan con el mantenimiento adecuado, el riesgo de incendio es elevado.

"Si (las baterías de litio) se mojan, se incendian, y entonces tienes un incendio descontrolado. No puedes apagarlo con agua porque ya está mojado", ha alertado al respecto el coronel estadounidense.

Aunque el Ejército de EEUU ya cuenta con un buen número de sistemas militares que dependen de baterías de litio, el mantenimiento de nada más y nada menos que 40.000 drones FPV implica una vigilancia exhaustiva.

"Ahora mismo tenemos a unos chicos jóvenes que están de servicio, y su única tarea es asegurarse de que estos dispositivos mantengan su carga", ha asegurado Hester en referencia a las baterías de litio que se encuentran almacenadas en estos momentos en contenedores de transporte modificados.

Preparación en el uso de los drones

En cualquier caso, lo más importante para el Cuerpo de Marines es que esos nuevos drones sean utilizados correctamente en combate. Con ese objetivo, los marines están entrenando con ellos realizando tareas que van desde la vigilancia de enemigos a misiones de reabastecimiento.

En concreto, uno de los vehículos no tripulados que más están usando los marines estadounidenses es el Neros Archer, un cuadricóptero pilotado a distancia que tiene la capacidad de transportar alrededor de dos kilos y medio de peso a más de 19 kilómetros de distancia.