El 'Profesor Apocalipsis' del Kremlin lanza una amenaza feroz a Europa: "Solo deben temer una cosa, el dolor físico"

El ideólogo más incendiario del Kremlin ha vuelto a encender las alarmas en Europa. Sergey Kaganov, conocido en círculos diplomáticos como el “profesor Apocalipsis” por su obsesión con el lenguaje nuclear, ha lanzado una nueva amenaza directa al continente: según él, los europeos “solo deben temer una cosa: el dolor físico”.

Sus palabras llegan en un momento en el que Moscú endurece su retórica contra Bruselas y critica abiertamente el apoyo militar a Ucrania. En los últimos meses, Vladimir Putin ha impulsado una doctrina nuclear más flexible, permitiendo que Rusia considere como ataque conjunto cualquier agresión procedente de un país no nuclear respaldado por una potencia atómica, un aviso claro a la OTAN.

El discurso nuclear se ha convertido en un pilar de la propaganda rusa. Presentadores, comentaristas y portavoces del Kremlin multiplican sus apariciones televisivas para insistir en la posibilidad de un ataque atómico si Occidente no frena su ayuda a Kyiv. Kaganov, jefe del Consejo de Política Exterior y de Defensa, actúa como uno de los voceros más extremos de esa línea dura.

En una entrevista con el medio Multipolar, el estratega cargó contra Europa, a la que acusó de ser una fuente histórica de conflictos, racismo y colonialismo, obviando que muchas de esas críticas recaen también sobre Rusia. A su juicio, la única manera de que el continente recupere “responsabilidad geopolítica” es devolver a la población el miedo a una guerra a gran escala, incluida la nuclear.

Kaganov no se quedó ahí. Aseguró que una detonación atómica en suelo europeo “transformaría a la mayoría de los países en un páramo”, y describió a los líderes del continente como “desquiciados” y “degenerados”, alejados —según él— de la élite política con la que convivió décadas atrás.

Para el asesor, cualquier intento de diálogo con esas capitales occidentales sería inútil. Su receta es tan cruda como explícita: generar temor. “Solo entienden una cosa: el dolor físico”, afirmó, en una de las frases que más inquietud ha generado entre analistas internacionales.

Rusia conserva el mayor arsenal nuclear del planeta, con más de 5.500 ojivas operativas o almacenadas, según datos de la Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN). Una capacidad que convierte este tipo de amenazas en un ingrediente explosivo en plena escalada entre Moscú y Europa.