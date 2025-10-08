El trabajador recibe por error 330 veces su sueldo mensual, se desvanece sin devolverlo y la justicia llama a la puerta con una decisión inesperada

Un empleado de una empresa chilena de alimentos recibió por error 330 veces su sueldo mensual y desapareció sin devolverlo. Ahora la justicia ha hablado y ha tomado una decisión que el afectado no vio venir.

El hombre trabajaba como oficinista en la compañía agroalimentaria chilena Consorcio Industrial de Alimentos, donde ganaba unos 500.000 pesos al mes (unos 445 euros), según ha informado el periódico económico chileno Diario Financiero. Pero en mayo de 2022 la empresa le pagó por error 165 millones de pesos (unos 147.000 euros).

La empresa declaró que el hombre había prometido devolver el dinero, pero no lo hizo. En lugar de ello, desapareció durante tres días y después entregó su carta de renuncia voluntaria junto a su abogado. La empresa decidió llevarlo a juicio y ahora la justicia ha tomado una decisión inesperada.

Tras más de tres años de juicio, el 1º Juzgado de Garantía de Santiago lo absolvió. La sentencia de la Sala concluyó que, aun siendo probables los hechos de no devolución, el imputado no causó hurto de hallazgo, sino que se había producido un cobro indebido.

"El Consorcio Industrial de Alimentos emprenderá todas las acciones legales posibles, en particular un recurso de nulidad, para que se revise la conclusión", declaró la empresa al periódico chileno.

Sin embargo, si esperas que esta situación pueda repetirse en España, pierde la esperanza. El Código Civil y el Estatuto de los Trabajadores establecen que cuando un empleador paga de más a un trabajador se considera un pago indebido y la empresa tiene derecho a reclarmar su devolución.