El ultra Ben-Gvir trata de reventar la negociación con Hamás: pide su "destrucción" desde la Explanada de las Mezquitas

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, en la Explanada de las Mezquitas, en una captura de un vídeo grabado el 8 de octubre de 2025.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha aparecido de nuevo este miércoles en la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, donde ha rezado por "la victoria en la guerra, la destrucción de Hamás y el regreso de los rehenes", según recogen diversos medios israelíes y redes sociales. Un ministro de un Gobierno que en estos instantes está negociando con Hamás en Egipto y que aún así, cuando se supone que el diálogo debe primar, llama a acabar con su contraparte y a continuar la guerra.

Poco que ver con la hoja de ruta planteada por Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, y a la que se ha avenido el propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Ben Gvir ha acudido a este lugar, el tercero más sagrado del Islam, con motivo de la celebración de Sucot, la fiesta judía de los Tabernáculos, según se puede observar en numerosos vídeos publicados en redes. Aunque Israel controla el acceso a la Explanada de las Mezquitas o Monte del Templo (donde se encuentra la mezquita de Al Aqsa), el sitio rige un statu quo según el cual solo los musulmanes pueden rezar allí, mientras que los judíos pueden visitarlo en horarios limitados, pero no realizar plegarias, una norma que Ben Gvir y otros sectores de la derecha israelí han desafiado en repetidas ocasiones.

"Somos los dueños de la casa en el Monte del Templo. Sólo rezo para que nuestro primer ministro permita una victoria completa también en Gaza: para destruir a Hamás, si Dios quiere, para traer de vuelta a los rehenes, y así lograremos una victoria completa", ha dicho, según uno de los vídeos conocidos este miércoles. Una llamada de atención al jefe del Ejecutivo, que necesita de partidos ultranacionalistas y religiosos como el de Ben-Gvir, Poder Judío, para mantenerse en el poder y, entre otras cosas, mantenerse protegido del proceso judicial que se sigue en su contra por un posible triple caso de corrupción.

Ya en enero, ante la tregua alcanzada entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica, el ministro apartó a su grupo del Gobierno como queja. Como apenas se cumplió una primera fase del proceso, regresó en cuanto Netanyahu reordenó los ataques.

La explanada es motivo frecuente de disputas y controversias, uno de los puntos calientes del conflicto palestino-israelí. Una parte de la ultraderecha judía israelí, representada por los ministros Ben Gvir y Bezalel Smotrich, reclama el control del complejo por ser el lugar donde se erigieron, hace más de 2.000 años, el Primer y el Segundo Templo. El rezo judío se realiza en el cercano Muro de las Lamentaciones, uno de los muros de la explanada, tal y como aconseja el Gran Rabinato de Israel.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, inspecciona fusiles automáticos M5 que se entregan a voluntarios de un nuevo escuadrón en la ciudad de Ascalón, el 27 de octubre de 2023. HANNIBAL HANSCHKE / EPA / EFE

La visita del ministro se produce, además, un día después del segundo aniversario del ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023, y en el marco del tercer día de las negociaciones indirectas entre Israel y la organización islamista sobre el plan de Trump para la paz en Gaza que dieron inicio en Egipto este lunes.

Ben Gvir se ha pronunciado en numerosas ocasiones en contra de firmar un acuerdo con Hamás, insistiendo en la anexión de Gaza por Israel y en la creación de asentamientos israelíes en el territorio palestino. Es uno de los que avalan el plan de anexión del 82% de Cisjordania, donde ya residen 700.000 colonos de forma ilegal si se suma el este de Jerusalén. Este territorio, el mayor de los palestinos, no se cita siquiera en los 20 puntos propuestos por Trump para negociar y se teme que sea el siguiente objetivo del gabinete de Tel Aviv.