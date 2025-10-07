Mucho más que el recuerdo: las 7 lecturas que deja el segundo aniversario de los atentados del 7 de octubre

Pasarán los años y se recordará por siempre esta fecha. El 7 de octubre, el mundo cambió. Fue a partir de los atentados terroristas de Hamás en territorio israelí, donde en un ataque múltiple asesinaron a más de 1.200 personas, secuestraron a 251 y dejaron miles de heridos de toda clase. Israel tardó horas en iniciar una respuesta extrema que hoy, dos años después, se mantiene, mientras la paz intenta abrirse hueco.

La masacre, genocidio para una comunidad cada vez más amplia, sobre Gaza alcanza ya a, al menos, 67.100 palestinos muertos, decenas de miles de heridos y cientos de miles de desplazados civiles a la fuerza. La Franja es ya un amasijo de hierros y escombros, con su futuro en manos de los negociadores desplazados en Egipto. Mientras Israel, Hamás y los mediadores tratan de acercar posturas, la muerte sigue en Gaza en forma de bombardeos.

Es inevitable echar la vista atrás en esta jornada. El mundo ha dividido sus pensamientos entre el recuerdo a las víctimas del 7 de octubre de 2023 y la esperanza, aún débil, del fin de la guerra en la Franja. El cruce de declaraciones ha sido constante, como lo han sido las imágenes de protestas, concentraciones y manifestaciones clamando por la paz.

El día, no obstante, no ha sido una simple efeméride. Aquí te contamos las 7 claves que ha dejado este 7-O

1. Memoriales, homenajes y dolor

Mural de homenaje y por la libertad de los rehenes, expuesto en Berlín Getty Images

Los enclaves elegidos por Hamás para sus atentados en cadena han sido este martes escenarios de la memoria y el dolor del pueblo israelí. Pero más allá de los kibutzs de Re'im o Nir Oz, el dolor de familiares de las víctimas y ciudadanos anónimos se han extendido a otras partes de Europa y del mundo, donde se han celebrado numerosos homenajes. Caída la noche, Tel Aviv se convertía en el epicentro del recuerdo con un evento multitudinario en las calles de la capital.

Allí y en tantos otros rincones las imágenes de dolor y rabia se iban entrelazando con las declaraciones de líderes políticos de todo signo para condenar los atentados de Hamás y mostrar la solidaridad con los miles de asesinados, secuestrados y heridos.

Un sentir que ha ido acompañado de reproches al Gobierno de Israel por su "desproporcionada" respuesta —en palabras de Giorgia Meloni— y una llamada colectiva a "aprovechar" la oportunidad para la paz a raíz del plan de Trump.

2. Netanyahu y un olvido imperdonable para las víctimas

La celebración del segundo aniversario de los atentados ha devuelto el foco mediático a lo que los familiares de las víctimas no han dejado de sentir este tiempo. Y precisamente, en un 7-O han llegado unas palabras de Netanyahu que han indignado más si cabe a los familiares de los asesinados y los rehenes.

En una entrevista con el comunicador estadounidense Ben Saphiro, el líder israelí apuntaba que "lo que empezó en Gaza terminará en Gaza, con la liberación de 40 de nuestros rehenes, 46, en realidad; 20 están vivos.

Un olvido inadmisible para su propio pueblo. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas, que lleva dos años manifestándose contra las ansias bélicas del Gobierno, ha exigido "explicaciones" a Netanyahu por su error.

" Les informamos rápidamente: hay 48 rehenes en Gaza. Para nosotros y para el pueblo de Israel, que durante dos años ha salido a las calles semana tras semana, cada uno de ellos es un mundo", ha replicado este mismo 7-O el colectivo de familiares.

3. Hamás sigue celebrando su "respuesta histórica"...

Los atentados del 7 de octubre son para Hamás "una respuesta histórica a las conspiraciones para liquidar la causa palestina". Así lo ha apuntado este martes Fauzi Barhum, mando del brazo político de la organización terrorista, que desde Egipto ha querido recordar lo que llama "punto de inflexión".

"No fue una batalla para romper la fragilidad de la ocupación, sino un punto de inflexión que reveló y aisló a la ocupación, marcando el inicio de una verdadera cuenta atrás para poner fin a la ocupación sobre el terreno", ha espetado sin hacer la menor referencia a las víctimas asesinadas, violadas, secuestradas o heridas en múltiples puntos de Israel cercanos a la frontera con Gaza.

4... Y Hezbolá llama a "sumarse" a Hamás

Si para la milicia palestina el 7-O fue "una respuesta histórica", para la milicia libanesa fue una "heroica batalla de redención, liberación, voluntad y firmeza frente a la injusticia y la ocupación".

Así se han expresado los líderes del grupo cuando en las últimas fechas vuelve a recrudecerse el enfrentamiento con Israel desde el sur del Líbano. Allí, Hizbulá ha pedido "unidad de posturas, cooperación a los estados árabes e islámicos y sus pueblos" y un "cierre de filas en apoyo de la resistencia", en referencia a Hamás.

"Esta gran ocasión histórica permanecerá inmortal en la historia, recordando a un pueblo que se alzó contra el ocupante que usurpó su tierra", prosigue un comunicado que concluye que "si Dios quiere, triunfarán" y Palestina "será devuelta por completo a su pueblo".

5. Trump, en un extraño segundo plano

Se esperaban grandes titulares del omnipresente 47º presidente de EEUU, pero este martes está siendo uno de sus días menos llamativos en la Casa Blanca. Sin adentrarse a hablar del 7-O, y durante una recepción al primer ministro canadiense, Mark Carney, Trump se ha limitado a recordar que tiene "mucho poder" para hacer que se logre la paz en Gaza.

"Haremos todo lo posible. Tenemos mucho poder y haremos todo lo posible para asegurarnos de que todos cumplan con el acuerdo", ha apuntado sucintamente, dejando para próximas fechas mensajes más potentes.

6. En busca de la paz, la guerra sigue

Humo visible desde el lado israelí tras un bombardeo contra Gaza este 7 de octubre Getty Images

Los 'contactos indirectos' entre Israel y Hamás que se iniciaron este lunes en Egipto continúan, con poco ritmo y sin grandes avances aún, a la espera de la entrada en 'juego' de las principales figuras de la delegación israelí y de los enviados de Trump, Steve Witkoff y su propio yerno, Jared Kushner.

En paralelo, la guerra sigue, amparándose Israel en que no hay ningún acuerdo con Hamás para detener sus bombardeos. La ofensiva continúa cobrándose vidas e infraestructuras en una ya devastada Ciudad de Gaza, gran objetivo final de las tropas hebreas en la Franja.

Diversas fuentes han confirmado que a lo largo de este martes 7 de octubre se han sucedido los ataques aéreos con drones contra infraestructura y viviendas y los bombardeos de artillería con destino a los múltiples barrios de la capital gazatí.

7. España, y el 'gesto' de no votar hoy el embargo de armas a Israel

El caprichoso calendario parlamentario había llevado la votación del decreto ley para el embargo de armas a Israel a este 7 de octubre. Un gesto que para la Embajada de Israel era "perverso, inhumano y aberrante" y que se antojaba la enésima chispa en el incendiario contacto entre los dos Gobiernos.

En un 'gesto', el Congreso se ha movido. La Junta de Portavoces de la Cámara Baja decidía a primera hora posponer la votación al miércoles para evitar que coincidiera con el 7-O, algo que habían solicitado PP y Junts y que finalmente ha contado con el 'sí' del Ejecutivo.

El retraso de la votación le permite al Gobierno de coalición ganar tiempo en un momento complejo porque aún no cuenta con los apoyos necesarios. La clave sigue, a esta hora, en los cuatro diputados de Podemos, que no han comunicado el sentido de su voto aunque sí han hecho públicas sus muchas quejas al texto por ser "un coladero" y no plantearse como un embargo "real e integral".