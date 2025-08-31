En Francia elogian el nuevo contrato de España con los Eurofighters: "Representan un impulso para las fábricas"

El nuevo pedido de cazas Eurofighter por parte de España ha sido recibido con entusiasmo en Francia, donde la prensa subraya el alivio que supone para la industria aeroespacial europea. El contrato firmado en diciembre, enmarcado en el programa Halcón II, incluye 25 aviones y garantiza actividad para las plantas de producción en los países socios.

La decisión española se suma al encargo realizado por Italia, lo que refuerza un programa multinacional que llevaba meses bajo la lupa por la falta de pedidos. Ambos contratos reactivan la carga de trabajo en factorías de Alemania, Reino Unido, Italia y España, generando miles de empleos directos e indirectos en un sector estratégico y altamente dependiente de este tipo de programas.

En París destacan que el Eurofighter, fruto de una compleja colaboración entre cuatro Estados, atraviesa una fase decisiva: los nuevos encargos dan oxígeno, pero no despejan las dudas sobre su viabilidad a largo plazo.

Entre el impulso y la incertidumbre



El impacto económico es innegable. Las cadenas de montaje se mantienen activas y se asegura empleo en regiones muy vinculadas a la aeronáutica. Pero los retos persisten: financiar nuevas tecnologías, optimizar la producción y, sobre todo, asegurar que el avión pueda competir con modelos estadounidenses y rusos de última generación.

Expertos franceses advierten que los pedidos actuales, aunque significativos, no bastan por sí solos para garantizar el futuro del consorcio. La clave estará en si los socios europeos logran coordinarse mejor, compartir costes y apostar por una innovación constante.

El Eurofighter necesita evolucionar. La integración de sistemas más avanzados, inteligencia artificial y nuevas capacidades autónomas aparece como un paso obligado para mantener la competitividad. A la vez, el consorcio debe ampliar su cartera internacional y conquistar nuevos clientes fuera de Europa.

El compromiso político y financiero de los Estados miembros será determinante. Para la industria francesa, el contrato español supone un impulso valioso, pero el interrogante sigue siendo si será suficiente para garantizar que el Eurofighter conserve su lugar como buque insignia de la aviación de combate europea en un mercado cada vez más disputado.