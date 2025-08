En este país de Europa 14.000 funcionarios están en riesgo de no cobrar su sueldos en agosto porque no hay jefes que firmen sus nóminas

Unos 14.000 empleados de Romsilva -la empresa estatal rumana responsable de la protección, preservación y desarrollo de los bosques públicos- corren el riesgo de no recibir sus salarios este mes debido a una situación sin precedentes, según ha informado el medio România TV.

La ministra de Medio Ambiente, Diana Buzoianu, explicó que Romsilva no tiene ni un consejo de administración ni un director general y, por lo tanto, no tiene a nadie que firme las nóminas de sus empleados.

Los salarios deberían ser firmados por un gerente general designado por la junta directiva, pero Romsilva no ha tenido tal cosa desde hace varios meses. La ministra de Medio Ambiente explicó que el mandato de la actual Junta Directiva expiró hace unos meses. Además, no hay director general, ya que debe ser nombrado por la Junta Directiva.

"El problema en Romsilva es que solo tenemos una Junta Directiva, ya que ya no es legal nombrar una porque se nombró antes del plazo legal. Simplemente no se podía nombrar otra Junta Directiva interina. Ya no tenemos director general, ya que lo nombra la Junta Directiva, que no existe desde hace varios meses", declaró Buzoianu en el canal B1 TV.

"Y como ya no tenemos gerente general, en pocos días, si no se nombra una junta directiva y un gerente general no quedará nadie para firmar los salarios de 14.000 empleados. De una forma u otra, tenemos que resolver este asunto. De una forma u otra, tenemos que tomar una decisión sobre la junta directiva. La ley es muy restrictiva. Nos dice: 'Si solo hay una persona, hay que nombrarla'", dijo la ministra.