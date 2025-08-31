En Reino Unido se hacen eco del problema cada vez más recurrente con las orcas en España

Imagen de archivo de una orca en el Atlántico, a la altura de El Hierro.

El periódico británico The Sun ha informado sobre los cada vez más frecuentes ataques de orcas a embarcaciones en las costas de Galicia, al noroeste de España, los cuales se han producido con apenas minutos de diferencia.

Según los tripulantes, los ataques fueron descritos como "muy aterradores". En uno de los incidentes, ocurrido frente a la costa de O Grove, una orca destrozó el timón de un barco, mientras que en otro, al norte de la isla de Ons, se provocó una fuga. En ambos casos, los barcos tuvieron que ser remolcados a puerto por equipos de rescate marítimo.

Desde la prensa británica señalan que estos ataques se deben al comportamiento natural de las orcas, que se encuentran en constante movimiento persiguiendo presas como el atún rojo y el pulpo. Además, según destaca el periódico, aunque los ataques son un fenómeno natural, la frecuencia de estos incidentes está aumentando, lo que ha provocado preocupación tanto a los marineros como entre los ecologistas.

Las autoridades y los ecologistas insisten en que las embarcaciones deben mantener una distancia segura de los cetáceos para evitar este tipo de encuentros peligrosos.