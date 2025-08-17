Entran en la pizzería, roban 500 euros a la dueña, pagan con el dinero de ella y el remate final ya es puro descaro

Un robo ocurrido en Italia ha llamado la atención de los medios locales debido a la inusual forma en la que lo han llevado a cabo. Dos jóvenes entraron en la pizzería La Terrazza de Solighetto, una aldea del municipio de Pieve di Soligo, en la provincia de Treviso, demandando de forma insistente que querían comprar dos botellas de agua. Lo que no esperaban era que a continuación, aprovechando un descuido, robaran a la propietaria hasta 500 euros.

Este suceso, que ha sido publicado en el medio italiano Il Gazzettino quizás no habría trascendido, pero tras esto los ladrones pagaron las botellas con un billete de cinco euros y espetaron: "¡Quédese con el cambio!". Esta noticia se ha conocido, además, porque el hijo de la propietaria es Mirko Padoin, un influencer local que contó el caso en sus redes sociales.

"Mi madre había venido a la pizzería a hacer unos trámites cuando un Toyota Yaris azul de segunda mano pasó lentamente por la calle y la vio", explicó. También contó que del coche "bajaron dos individuos", uno era joven y el otro mayor, "de unos 60 años", según su relato. Además, apuntó que actuaron con el rostro descubierto, sin preocuparse por las cámaras de seguridad del restaurante.

De hecho, en las grabaciones, segun aseguró, se pueden ver las imágenes del robo. Los hombres se acercaron a la mujer y le pidieron dos botellas de agua, pero ella respondió que la pizzería estaba cerrada. Sin embargo, insistieron tanto que finalmente la mujer aceptó y entraron al establecimiento.

"En las cámaras se ve a uno haciéndole señas al otro para que se acercara por detrás de mi madre. Y mientras ella cogía las botellas de agua que le pedían, él aprovechó la situación para sacar su cartera del bolso sin que nadie lo viera", afirmó. En el interior encontraron hasta 500 euros, además de tarjetas de créido, que rápidamente fueron bloqueadas.

"Al final, pagaron las botellas de agua con un billete de cinco euros", agregó el hijo de la propietaria en las redessociales. "E incluso dejaron cambio", remató. El joven aclaró que presentaron una denuncia, "pero esos dos siguen por ahí, dispuestos a estafar a más gente. Tengan cuidado", pidió.