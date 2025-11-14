Entrevistan a Yolanda Díaz en la CNN y ahora los estadounidenses tienen tres datos que Trump odiará

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, está de visita en California (Estados Unidos), estudiando los desafíos que plantea la inteligencia artificial y la transformación digital en los empleos. Está manteniendo encuentros con dirigentes demócratas, sindicatos y grupos de trabajadores para conocer a fondo el panorama en un territorio que, si fuera un país, supondría la cuarta economía más grande del mundo.

Especialmente llamativa a sido su carga contra el modelo laboral y de organización empresarial de Amazon, así como contra las grandes tecnológicas de EEUU que no pagan impuestos en España. "Lo que le estoy diciendo a Amazon es que no se puede trabajar 120 horas a la semana. Lo que le digo a Amazon es que no puede tener sistemas de control biométrico cuyos datos se utilicen en contra de los trabajadores", denunció, por ejemplo, en la Universidad de California, donde también recordó que el Ejecutivo español trabaja también sobre firmas como Uber, pues sus trabajadores "no tienen pólizas de seguro" y corren riesgos.

En su agenda de estos días, Díaz también ha añadido una entrevista con CNN en Español, esta pasada madrugada, en la que ha vuelto a insistir en estas ideas. Dice que encuentra "paralelismos" entre lo que ocurre en las grandes firmas estadounidenses y en nuestro país. "Las grandes tecnológicas utilizan una política laboral basada en no tener derechos laborales y en explotar a los trabajadores. Por ejemplo, Amazon hace que sus trabajadores extiendan su jornada entre 90 y 120 horas a la semana y sin límites en los derechos laborales y humanos. Mi país es el primer país en el mundo ahora mismo que ha regulado esta materia", recuerda.

A la pregunta del periodista Juan Carlos López de qué está haciendo España de forma diferente, tanto en lo laboral como en lo puramente económico, hasta ser la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo (lo dice en Fondo Monetario Internacional), Díaz ha defendido que "España es la primera economía hoy de la OCDE, que está creciendo al 3,2%, y lo hace fundamentalmente desde el mundo del trabajo", que es su materia.

"Hemos hecho políticas públicas en el Ministerio de Trabajo, una gran reforma laboral, que ha dado estabilidad en el empleo y que hace que hoy superemos los 22 millones de personas ocupadas en nuestro país, por primera vez, y además somos el país de la UE que genera empleo y además hace empleo de calidad", ha expuesto a un público poco familiarizado con lo que en España ha sido una buena parte de esta legislatura. La política gallega añade, a estas políticas, otra clave que hace las cosas diferentes: "la subida sistemática del salario mínimo interprofesional".

"En definitiva, y aquí sí que tenemos paralelismos con el estado de California, subir el salario mínimo, es decir, mejorar los salarios de las personas trabajadoras, y dar seguridad en el empleo también mejora la economía y por tanto también mejora la demanda interna. Es la mejor política pública que podemos desplegar", argumenta.

Lecciones sobre lo que sí y lo que no

En su viaje, dice que extrae lecciones claras de lo que se debe y no se debe hacer en materia laboral. "La primera, que los derechos laborales se pueden perder rápidamente", como le han contado por ejemplo los investigadores de la Universidad de Berkeley, no sólo por las nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial, sino también por "el proceso de desrregulación que quiere la Administración Trump". Una visión que, denuncia, no sólo quiere implantar en EEUUI, sino "en el conjunto del mundo".

Sigue con el temor que le han transmitido los sindicatos "por las represalias que está practicando la nueva Administración en las personas migrantes, en las personas LGTBIQ+ o, sencillamente, en el mundo del trabajo y las personas racializadas". Por lo tanto, "el aprendizaje es que tenemos que compartir agenda globales, Trump y muchos líderes internacionales están llevando una agenda que es contra los trabajadores y contra los sindicatos", insiste, y por eso prefiere que las fuerzas progresistas compartan agenda y apuesta "de carácter global" para "defender la dignidad de la gente trabajadora y defender los derechos de las mujeres, las personas racializadas, las personas migrantes y las LGTBIQ+".

Pero la carga de profundidad de la vicepresidenta ha llegado cuando se le ha consultado por las redadas de EEUU contra migrantes sin papeles, que Trump ha puesto en marcha para expulsarlos en un número sin precedentes. ¿Puede ser España un destino parta todas estas personas desesperadas? Díaz ha defendido que el nuestro "es un país basado en la diversidad, que conoce bien la emigración, que conoce bien la inmigración y, por tanto, practica políticas migratorias basadas en los derechos humanos y en la dignidad". Por eso, "España no comparte la política que se está desplegando desde EEUU y si me permiten, con humildad, me sumo a las recientes palabras del Papa acerca de las campañas de redadas que tiene la administración norteamericana frente a las personas migrantes", ha indicado. León XIV, norteamericano y peruano, ha pedido una "profunda reflexión" sobre cómo se trata a los migrantes en su país natal. La pasada semana, recordó que los cristianos serán juzgados por "cómo acogieron al extranjero", en alusión a las redadas del ICE.

"Existe terror acerca de la expulsión masiva por parte de la Administración Trump, y esto justamente es lo que no es decente y no es digno en el siglo XXI"

"Los países se basan justamente en la diversidad y todo, sobre todo, se centra en que somos seres humanos, que merecemos dignidad, oportunidades", insiste en la CNN la titular de Trabajo. "Sobre todo, lo que necesitamos es acabar con la pobreza en el mundo", ahonda. Por tanto, dice, "claro que España hace de sus políticas públicas la inclusión y la bandera de los derechos humanos, pero también es verdad que tengo que aprovechar esta entrevista para señalar que no compartimos en absoluto el terror que está causando la administración norteamericana en esta materia", ha denunciado. "Fíjese que estos días, con todas las reuniones que he tenido, con muchísimos sectores, incluso culturales, existe terror acerca de la expulsión masiva por parte de la Administración Trump, y esto justamente es lo que no es decente y no es digno en el siglo XXI", concluye.

Vale, no son tres datos, son un sustantivo y dos adjetivos, más que tres datos, pero que a Trump no le harán gracia si los oye... de eso no hay duda.

