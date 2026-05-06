España, fuera del programa Elsa de misiles europeos: los seis países que sí desarrollan la disuasión que Trump acaba de retirar de Alemania

El mes de mayo se ha iniciado con el anuncio del presidente de EEUU, Donald Trump, de que va a retirar 5.000 tropas estadounidenses del total de 39.000 que se encuentran destinadas en Alemania.

Y eso no es todo. El país norteamericano también ha comunicado que no se va a producir el despliegue que estaba previsto en suelo alemán de misiles de crucero estadounidenses Tomahawk.

La presencia en Alemania de los misiles Tomahawk había sido pactada en el año 2024 por el expresidente estadounidense Joe Biden y el excanciller alemán Olaf Scholz. Pero Trump ha decidido romper ese acuerdo.

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha lamentado que supone un "vacío de capacidades" quedarse sin ellos, ya que se trata de misiles que cuentan con un alcance de hasta 1.600 kilómetros, una característica que funciona como un importante elemento disuasorio para el país y para el conjunto del continente europeo.

La posible solución: el programa Elsa

La posible solución a la escasez de misiles con un alcance de entre 1.000 y 3.000 kilómetros en Europa pasa por el programa Elsa. Se trata de una iniciativa internacional lanzada por Alemania, Francia, Polonia e Italia en 2024 con el objetivo de desarrollar diversos misiles de largo alcance de fabricación europea.

Ese programa de producción militar cuenta en estos momentos con seis países, pero España no está entre ellos. Reino Unido y Suecia se unieron a Elsa con posterioridad al nacimiento de la iniciativa.

Tal y como informa Financial Times, en el marco de ese programa hay varios proyectos en desarrollo (dos de ellos con un alcance superior a 2.000 kilómetros). No obstante, la mayoría se encuentran en fases iniciales y no entrarán en servicio hasta bien entrada la década de 2030.

Al respecto, Mikhail Kokorich, director ejecutivo de la empresa de defensa Destinus, expresó recientemente que, más allá de Elsa, que es importante, "Europa necesitará varias vías industriales, no un programa centralizado perfecto. El requisito es demasiado urgente y de demasiada envergadura para un único modelo de contratación tradicional".