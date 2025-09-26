El concurso de Netanyahu en la ONU: "¿Quién grita muerte a Estados Unidos?" 

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, interviene en el debate general de la Asamblea General de la ONU. Se espera que más de 140 jefes de Estado y de gobierno asistan al evento diplomático más grande del mundo durante varios días

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha sido el primer mandatario al que se ha escuchado (bueno, más o menos) durante la jornada de este viernes en la Asamblea General de la ONU. Durante su discurso, al que muchas delegaciones se han negado a escuchar marchándose de la sala, el israelí ha soltado algunas perlas, como por ejemplo que su administración está "haciendo todo lo contrario a un genocidio" o que es "Hamás quien es un grupo terrorista y genocida".

Acompañado de varios carteles e imágenes, el líder ha realizado, además, una especie de concurso o "examen sorpresa" en el que, como si de un juego se tratara, ha lanzado una pregunta al aire a los asistentes que le estaban escuchando, entre ellos la delegación estadounidense (una de las pocas que se ha mantenido en el lugar): "¿Quién grita muerte a Estados Unidos?". Las respuestas que ofrecía el cartel eran cinco: "a) Irán b) Hamás c)Hezbolá d) Los hutíes e) todas las anteriores".

Tras enumerar las posibles respuestas, empezaron a escucharse varios gritos en la sala y el israelí marcó la opción e: "todas las anteriores", en un intento por demostrar ciertas semejanzas y enemigos comunes con los Estados Unidos. De hecho, el propio Netanyahu comentó tras realizar las preguntas que es Trump quien "entiende mejor que cualquier otro líder que Israel y Estados Unidos enfrentan una amenaza común".

-Noticia en ampliación-