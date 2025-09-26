El concurso de Netanyahu en la ONU: "¿Quién grita muerte a Estados Unidos?"
El israelí ha formulado este viernes dicha pregunta, acompañado de un cartel, durante la Asamblea General de la ONU, como si de un juego se tratase. Las respuestas posibles que ha ofrecido son: "a) Irán b) Hamás c)Hezbolá d) Los hutíes e) todas las anteriores".
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha sido el primer mandatario al que se ha escuchado (bueno, más o menos) durante la jornada de este viernes en la Asamblea General de la ONU. Durante su discurso, al que muchas delegaciones se han negado a escuchar marchándose de la sala, el israelí ha soltado algunas perlas, como por ejemplo que su administración está "haciendo todo lo contrario a un genocidio" o que es "Hamás quien es un grupo terrorista y genocida".
Acompañado de varios carteles e imágenes, el líder ha realizado, además, una especie de concurso o "examen sorpresa" en el que, como si de un juego se tratara, ha lanzado una pregunta al aire a los asistentes que le estaban escuchando, entre ellos la delegación estadounidense (una de las pocas que se ha mantenido en el lugar): "¿Quién grita muerte a Estados Unidos?". Las respuestas que ofrecía el cartel eran cinco: "a) Irán b) Hamás c)Hezbolá d) Los hutíes e) todas las anteriores".
Tras enumerar las posibles respuestas, empezaron a escucharse varios gritos en la sala y el israelí marcó la opción e: "todas las anteriores", en un intento por demostrar ciertas semejanzas y enemigos comunes con los Estados Unidos. De hecho, el propio Netanyahu comentó tras realizar las preguntas que es Trump quien "entiende mejor que cualquier otro líder que Israel y Estados Unidos enfrentan una amenaza común".
-Noticia en ampliación-