Una experta en protocolo se fija en la chapa de Netanyahu y más concretamente en dónde la lleva puesta
Una experta en protocolo se fija en la chapa de Netanyahu y más concretamente en dónde la lleva puesta

Patrycia Centeno ha sido breve, clara, concisa y rotunda. 

Álvaro Palazón
Netanyahu en la ONUYOUTUBE

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha comparecido este viernes en la Asamblea General de la ONU donde ha hablado de lo que, según él, están realizando en la Franja de Gaza.

"Nosotros estamos haciendo todo lo contrario a un genocidio", ha asegurado después de que numerosos delegados abandonasen la sala antes de su intervención, justificando que "ningún ejército avisa de que va a atacar cuando ellos sí lo hacen".

"No hemos terminado, los palestinos prometen repetir el 7 de octubre. Por eso Israel tiene que terminar la tarea lo más rápido que podamos. Nosotros recordamos el 7 de octubre, aunque muchos no. Hamás hizo el peor ataque contra los judíos desde el holocausto", ha llegado a decir. 

Y a ojo a esta frase, una de las más llamativas de la comparecencia: "Darle un estado a Palestina un estado a una milla de Israel es como si Estados Unidos le diera un estado a Al Qaeda después del 11S, no lo vamos a hacer".

Ha afirmado también que "Israel está haciendo el trabajo sucio para todos vosotros y eso Donald Trump lo entiende mejor que nadie". "Hemos eliminado la máquina del terror de Hamás, eliminando a sus líderes y arsenal militar. El mensaje les ha quedado claro. Hemos eliminado la amenaza nuclear de Irán", ha señalado, dando las gracias a Donald Trump "actuar de forma tan audaz y valiente".

"Levantamos una nube muy oscura que se podrá haber llevado millones de vidas. No podemos permitir que Irán vuelva a reconstruir su capacidad nuclear", ha señalado de nuevo.

En redes, la experta en comunicación y protocolo Patrycia Centeno, ha analizado la imagen del presidente israelí y se ha percatado de varios detalles. 

"Netanyahu sube a la tribuna con un código QR en su solapa derecha que enlaza a lo ocurrido el 7 Oct. La mayoría de los asistentes han abandonado la sala para protestar contra el genocidio en Gaza. A ver si un día se coloca el corazón al lado izquierdo…", ha afirmado la experta. 

