Esto es lo que cobra de base y por cada misión un piloto de caza español 

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha insistido este martes en la urgencia de proporcionar a Ucrania los tanques, artillería pesada, defensa antiaérea y munición prometidos por sus socios occidentales, visto que Rusia se prepara para nuevas ofensivas. Sin embargo, ha añadido que en este momento los cazas no son un "tema urgente".

Mientras Ucrania resiste a la ofensiva rusa en el Donbás, el presidente Volodimir Zelenski, espera convencer a sus aliados de la necesidad de que suministren estos aviones de combate. Pero, cuánto cobra un piloto de cazas en España.

El usuario de la cuenta de TikTok Troppo ha hablado con un capitán del Ejército del Aire y piloto de F-18 que ha respondido a esta pregunta. Así, ha revelado que su sueldo base es de 2.700 euros. Además, en caso de estar en una misión, al sueldo se añade "un poco más de 100 euros por día".

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este martes que la cantidad exacta de tanques Leopard 2A4 que su país proporcionará a Ucrania dependerá de la coordinación con el resto de aliados y de la disponibilidad que España tenga, ya que los carros de combate de ese modelo que posee el ejército español deben ser reparados.

Sobre los aviones de combate que solicita Ucrania, ha destacado que España no dispone de los modelos que pide Kiev, por lo que no puede facilitárselos. Ucrania está solicitando F-16, una nave que no posee el ejército español. "Ucrania ha pedido aviones de combate que España no tiene y, por tanto, en ese ámbito nosotros no podemos ayudar", ha comunicado.

Por otro lado, Robles ha recalcado que el material que España está enviando a Ucrania tiene "un único objetivo", y no es una finalidad "ofensiva", "sino que tiene una finalidad defensiva de proteger las vidas de los ciudadanos ucranianos". "Las perspectivas de lo que es el final del invierno y la primavera son muy preocupantes", ha anticipado la ministra.