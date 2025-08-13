Un experto advierte de que Rusia moviliza sus tropas para una operación 12 veces más extensa de lo anunciado

Rusia se prepara para una de sus citas militares más importantes, el ejercicio Zapad, unas maniobras que se celebran cada cuatro años, reúnen a decenas de miles de soldados y tendrán lugar en Bielorrusia

En el año 2021, participaron en el ejercicio Zapad unos 200.000 militares rusos. Aprovechando la situación, muchos de los soldados se quedaron en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania una vez terminadas las maniobras, lo que les hizo desempeñar un importante en el comienzo de la guerra de Ucrania.

Tal y como recoge el medio de comunicación finlandés Verkkouutiset, el experto en estrategia ucraniano Maksym Beznosiuk pronostica que el ejercicio Zapad 2025 será similar al de hace cuatro años, aunque en está ocasión adquirirán especial protagonismo nuevas tecnologías como los drones y la robótica.

Beznosiuk espera que el Kremlin comunique que en las maniobras van a participar unos 13.000 soldados, aunque en realidad la operación será hasta 12 veces más extensa de lo anunciado, con entre 100.000 y 150.000 militares.

El objetivo de Rusia al informar sobre un número tan bajo de soldados es que los estados miembros de la OSCE no estén facultados para enviar observadores a las maniobras militares.

El experto ha destacado que aunque la cifra de militares es inferior a la del ejercicio Zapad 2021, "no debe subestimarse, teniendo en cuenta el uso más activo de los diferentes sistemas de armas y el gran número de tropas".