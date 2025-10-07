Un mapa revela los puntos clave en el corazón de Rusia en riesgo por los nuevos misiles de Ucrania

Nuevo giro de EEUU respecto a la guerra de Ucrania. La Administración Trump se estaría planteando suministrar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance. Ello permitiría al país presidido por Volodímir Zelenski poder atacar zonas de Rusia muy alejadas de la frontera entre ambos países.

Fue la pasada semana cuando JD Vance, vicepresidente de EEUU, desveló que Trump estaba contemplando la posibilidad de vender misiles Tomahawk de fabricación estadounidense a países europeos que los enviarían a Ucrania.

La idea ha sido rechazada frontalmente por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien ha alertado que si EEUU permite ese suministro de armamento de largo alcance a Ucrania, se produciría "una nueva etapa cualitativa de escalada".

No obstante, el propio Putin ha puesta en duda que ese escenario pueda darse, señalando que Trump es una persona a la que "le gusta sorprender un poco", pero que igualmente "sabe escuchar".

En cualquier caso, desde el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), think tank con sede en Washington, han elaborado un mapa en el que se revelan los puntos claves del corazón de Rusia que las fuerzas ucranianas podrían alcanzar en caso de recibir los misiles Tomahawk.

En concreto, los expertos apuntan a que Ucrania podría causar daños graves (e incluso destruir) instalaciones militares rusas de gran importancia estratégica, como la fábrica de drones Shahed de Yelábuga, en la República de Tartaristán, o la base aérea Engels-2, ubicada en la región de Sarátov.

Atacar esos objetivos militares rusos sería posible para Ucrania gracias a que los misiles Tomahawk cuentan con un alcance de más de 2.500 kilómetros. Según los datos del Instituto para el Estudio de la Guerra, dentro del radio alcance de los mencionados misiles de largo alcance habría al menos 1.945 instalaciones militares rusas que podrían convertirse en un objetivo para las fuerzas ucranianas.